中國男違反美國監護協議企圖帶三名子女離境　巴拿馬被捕恐囚三年

近日，美國聯邦調查局（FBI）披露了一份法庭文件顯示，中國籍男子邱豪（Hao Qiu，音譯）此前獲准在肯塔基州費耶特郡探視子女，法院明確禁止其帶子女離開該州，且要求將孩子們的護照交由母親保管。



但邱豪卻涉嫌違反監護協議，將三名子女帶離美國。一行人在輾轉多國後，最終在巴拿馬托庫門國際機場準備再次轉機時被攔截。邱豪目前面臨「國際父母綁架」的聯邦指控，若罪名成立將面臨最高三年監禁。



美國佛羅里達州迪士尼樂園的。（美國迪士尼網頁圖片）

據了解，邱豪原定要帶孩子去佛羅里達州迪士尼樂園，卻將三名10歲以下子女帶離肯塔基州。在行程中，邱豪收走子女的手機和定位設備，隨後從佛羅里達州出發，先後經墨西哥城、古巴哈瓦那中轉，最終抵達巴拿馬。

孩子的母親擔心孩子遭綁架，通過美國海關啟動「國際反綁架應急機制」。當邱豪試圖搭乘飛往土耳其的航班時，巴拿馬當局根據美國發出的國際警報將其拘留。當局於7月29日介入後，美國法院裁定母親暫時獲得她對三名子女的單獨監護權。

值得關注的是，由於近年中國時常發生離異夫妻一方不讓另一方探視孩子，或是前夫前妻強行帶走的社會事件，該起案件在內地因此引發熱議。

網民點睇：

你以為在老家啊，想帶走帶走，想不給前妻前夫探望都能依你。

外國的月亮有時候真的比較圓。

有些人就覺得自己的孩子是自己私有。

以為在國內呢，想帶走就帶走。

