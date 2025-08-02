廣西現中國最南端恐龍足跡　揭示華南地區中生代恐龍動物群多樣性

近日，廣西壯族自治區文化和旅遊廳透露，由中國地質大學（北京）、廣西自然博物館等機構組成的科研團隊，在防城港東興市楠木山村發現的恐龍足跡經聯合研究，確認為獸腳類恐龍足跡。這一成果於國際期刊《地球史和生物多樣性》在線發表，首次證實廣西存在侏羅紀恐龍足跡，將中國恐龍足跡分布記錄推至北部灣沿岸，填補了區域研究空白。



部分在東興發現的恐龍足跡。（澎湃新聞）

該足跡點於2021年在楠木山村一處工地爆破中意外發現，約4平方米的巖塊上保存7枚獸腳類足跡，因非自然風化暴露，呈不完整鑄模狀態，增加了研究難度。科研團隊通過實地勘察，識別出兩類足跡：A型足跡保存較好，長大於寬，第三趾粗壯，第二、四趾長度不等，趾間呈V形分叉，拇趾痕跡清晰，足跟部有球狀印痕，與重慶南岸重慶足跡高度相似，暫歸為實雷龍足跡類。研究負責人邢立達博士表示，A型足跡可能由體長3至4米的中型獸腳類恐龍留下，行動敏捷，與四川盆地中侏羅世獸腳類恐龍親緣關係較近。

伴生的B型足跡尺寸更大，推測造跡者體長超6米，或屬異特龍類或巨齒龍類等大型獸腳類恐龍。廣西自然博物館莫進尤研究館員指出，這表明中晚侏羅世廣西南部可能存在頂級掠食者，豐富了對該地區恐龍生態的認知。然而，受限於足跡數量少、保存不完整及缺乏連續行跡，研究暫無法精確分類，未來需借助系統發掘和三維建模技術深入探索。

東興恐龍足跡線描圖。（澎湃新聞）

研究團隊還梳理了廣西侏羅—白堊紀地層中的四足動物化石記錄，確認14處重要化石點。區域對比顯示，廣西南部中晚侏羅世恐龍動物群與四川盆地高度相似，暗示兩地存在古地理聯繫；早白堊世新隆組化石則與泰國呵叻高原闊瓜組類似，支持「早白堊世晚期中國南部—東南亞南方動物地理區」假說。

楠木山村足跡點作為廣西首個正式記錄的恐龍足跡點，將中國恐龍足跡分布推至北緯21°，證實華南沿海在中生代曾有繁盛恐龍活動。其地層信息為華南與東南亞地層對比提供了化石依據，有助於重建當時的古環境、古氣候及生態系統。該發現不僅拓展了對華南中生代恐龍多樣性的認識，也為全球恐龍分佈研究增添了重要一環。