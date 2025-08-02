基孔肯雅熱｜佛山病例突破6千　當地居委會「破門滅蚊」引熱議

廣東基孔肯雅熱（又稱屈公病）病例持續上升，其中佛山病例累計已超過6000例，當地7月29日宣布啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應。據了解，佛山政府號召「愛國衛生運動」，展開大範圍的滅蚊。



但有小紅書網民爆料，當地居委會以查積水、滅蚊等名義，強行破門闖入居民的房子更擅自更換大門門鎖。該網民報警後，警察更要他配合居委會的工作，事件引發網民熱議。



2025年7月29日，廣東佛山，當地持續消殺蚊蟲，以控制基孔肯雅熱疫情。（視覺中國）

佛山一名網友在小紅書發文表示，他家有一套沒人住的房子，物業說查積水滅蚊，沒人在家，就直接把原本的鎖破壞進入了，並給了一個新的鎖，但非常難用。

該網友發問痛批，「這種情況是被允許的嗎？是有多緊急要破門？還是為了完成任務的懶政現象？」，網友報警之後，警方竟然叫他「配合居委會的工作」。

居委會更回應該網民，若需要強行破門的紙本證明，他們會去申請，更稱是警方請居委會叫人開鎖的，撇清掉一切責任。

佛山啟動公共衛生事件Ⅲ級響應。（佛山發佈）

網民憂疫情期間的防疫亂象重演

許多網友都從佛山這種破門的行為，聯想到新冠疫情期間強行封門、破門強篩等各種亂象，引發不少網民憂心。

網民點睇：

這似曾相識的情節又要回來了嗎？

居委會有啥法律依據隨便開鎖闖入居民家中，這涉嫌違法了吧。

2020年的一切又要回來了嗎？舊的船票還能上新的船。

5年一輪回，又要回到魔幻的2020了嗎？

