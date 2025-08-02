基孔肯雅熱｜本港現首宗輸入個案 12歲男童上月曾到佛山兩周
撰文：許湖洪
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【基孔肯雅熱/首宗輸入個案／香港／男童】本港初步發現首宗輸入基孔肯雅熱個案，涉及一名12歲男童，上月曾在佛山逗留兩周。
港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，個案涉一名12歲男童，潛伏期曾在佛山逗留。他回港後不久發燒，出現皮疹和關節疼痛，主要手指關節位置疼痛，並在聯合醫院留醫，經核酸檢測對基孔肯雅熱呈陽性，目前因輕微症狀轉送瑪嘉烈醫院留醫。
據了解，男童的內地親戚亦有被蚊叮咬後出現發燒等症狀，但暫未確定是否基孔肯雅熱個案。
衞生防護中心早前指將繼續和廣東省、澳門的衞生當局保持緊密聯繫，按照風險評估採取適當的防控措施，預防基孔肯雅熱在本港傳播，保障市民健康。
提醒市民做好保護措施
衞生防護中心傳染病處主任歐家榮提醒市民，如從受蚊傳疾病影響地區回港，應在14日內持續使用昆蟲驅避劑，並密切監察自身健康狀況，留意發燒、關節痛或皮疹等症狀。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。市民應切勿自行用藥，尤其是阿司匹林或非類固醇消炎藥（如布洛芬），因這些藥物可能引起嚴重副作用，例如增加出血風險
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