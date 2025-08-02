基孔肯雅熱｜佛山倡加裝紗門紗窗　一村安裝紗窗可獲補貼300元

廣東爆發基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情，防蚊工作成關鍵。8月1日，廣東佛山市疾病預防控制中心發布《關於加裝紗門、紗窗、紗網的倡議書》，呼籲全市市民在家居門窗安裝紗門、紗窗，並倡導全市出租屋房東主動為租戶加裝紗門、紗窗等物理防蚊設施。



倡議書稱，佛山市已發生基孔肯雅熱疫情，呼籲全市市民即刻行動起來，家居門窗爭取安裝紗門、紗窗，破損處及時修補，傍晚和清晨（伊蚊活躍時段）應關閉門窗，或使用紗窗通風。睡覺時使用蚊帳，特別是兒童、老人等易感人群，睡前掖好蚊帳邊角，可有效隔絕蚊蟲。

除了倡導全市出租屋房東主動為租戶加裝紗門、紗窗等物理防蚊設施，當局還倡導小區、商場、寫字樓等為地下車庫下水道安裝防蚊閘，為集水井安裝防蚊紗網，或放置並定期更換適量的緩釋滅蚊蚴藥包（如雙硫磷、倍硫磷等），共同維護社區健康環境。

在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

除了佛山，東莞市疾病預防控制中心也在7月31日發布《關於加裝紗門、紗窗的倡議書》，呼籲門窗爭取安裝紗門、紗窗，睡覺建議使用蚊帳。

另據內媒此前報道，7月28日，佛山禪城區石灣鎮街道灣華村委會發出通知，明確提到，凡7月29日至8月5日前自行安裝紗窗完畢的，經村委會審核確認後每棟房屋將統一補貼300元人民幣。工作人員介紹，想要領取補貼，只需把裝紗窗前後的照片拍攝好，連同地址一起上報給村委會，等村委核實後就能領錢。目前，已經有30戶村民申請。