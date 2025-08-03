針對外籍人士惡性事件頻發　駐馬里中使館籲中企員工停工停產撤離

8月3日，中國駐馬里大使館發佈最新安全提醒，指近期馬里首都巴馬科（Bamako）以外地區頻繁發生針對外國企業與人員的綁架、襲擊等惡性事件，造成嚴重後果，當地安全風險持續升高。使館敦促在馬中國公民及企業立即採取應對措施，避免發生人身傷亡。



根據大使館通報，所有在馬中國公民應「採取一切必要措施加強安全防護」，避免前往郊區、獨自出行或夜間外出。如具備條件，應盡快撤離至首都巴馬科等相對安全地區。如遇綁架、搶劫等危急情況，應保持冷靜，避免過激行為，「務必將確保人身安全放在首位，在保證自身安全前提下擇機逃離」，並及時報警及與使館聯繫。

針對在馬從事採金等高風險行業的中國企業與員工，使館明確要求其「堅決杜絕僥倖心理，立即停工停產，盡快撤至巴馬科」，並須立即向使館報備信息。使館強調：「對拒不停工撤離、拒不報備的行為，由此產生的一切嚴重後果自負。」

同時，使館提醒在馬人員提高信息甄別能力，「不信謠、不傳謠」，如需核實資訊，應與駐馬里使館聯繫。

華商劉明表示，他們一行人與劫匪對峙槍戰15分鐘脫險。

值得注意的是，據此前5月報道，當地已發生中國公民遭遇武裝襲擊事件。5月22日晚，一名在馬里經商的中國公民劉明（化名）與其安保人員駕車途經被當地人稱為「無人區」地帶時，遭多名持槍劫匪駕駛摩托車尾隨並開槍襲擊。劉明與安保人員持霰彈槍還擊，雙方對峙長達15分鐘，最終劫匪撤離，所幸無人受傷。

事後劉明提供的照片顯示，車輛玻璃布滿彈孔，車身亦有明顯彈痕。他坦言：「那個車昨晚被打爛了一點，人員安全。」他亦提到，當時身上並未攜帶貴重物品或大量現金，但若劫匪覺得「錢太少」，也可能引來更大危險。

車身也被子彈衝擊凹陷。

中國駐馬里大使館早於5月中旬已發佈安全提醒，呼籲在當地中國公民減少不必要外出，加強安保。如今再度升級安全預警，顯示當地局勢進一步惡化。

使館領保電話為：+223-78110040

馬里報警電話：17、80333、80001115

中國外交部全球領事保護與服務應急中心電話：+86-10-12308 或 +86-10-65612308

