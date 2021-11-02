在馬里被綁架近4個月　3名中國公民自行逃脫　軍方讚「勇敢善戰」

撰文：葉琪
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西非國家馬里總統官方Twitter賬號發布消息，3名在今年7月份被綁架的中國公民已經獲釋。
另軍方在聲明中透露，該3名中國公民是自行策劃逃脫，如今身體狀況尚佳，並大讚他們「勇敢善戰」。

據介紹，事發在當地時間7月17日，3名來自COVEC公司的中國公民，在距馬里克瓦拉鎮55公里處，與2名來自ATT公路建設公司的毛里塔尼亞人，被不明身份的槍手劫持。當時有一批武裝人員襲擊該處的一個建築工地，劫持車輛及人質，又毀掉起重機、自卸貨車等設備。

馬里軍方透露，該3名中國人是自行策劃逃脫，於周日（10月31日）成功脫困。軍方地面部隊與空中部隊是在周一（1日）找到他們的位置，遂展開聯合救援行動。軍方又稱，救援之所以能夠成功，得力於「匿名善心人士」的協助。

內地傳媒報道，COVEC全稱為中國海外工程有限責任公司，是中國中鐵股份有限公司旗下全資子公司，主要從事國際工程承包、對外經援、境外實業投資、勞務輸出和進出口貿易等。事發後，中國駐馬里大使館官網曾經發布通告，提醒在馬里的中國公民要注意人身安全，直言當地安全形勢錯綜複雜，搶劫、襲擊等事件時有發生。

中國外交部發言人汪文斌在周二（2日）的記者會亦有就事件作出回應，指中國政府高度重視中方企業3名員工在馬里遭綁架事件，感謝馬里和有關國家政府為安全營救中方人員所做的努力和支持。

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