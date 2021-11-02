在馬里被綁架近4個月　3名中國公民自行逃脫　軍方讚「勇敢善戰」

西非國家馬里總統官方Twitter賬號發布消息，3名在今年7月份被綁架的中國公民已經獲釋。

另軍方在聲明中透露，該3名中國公民是自行策劃逃脫，如今身體狀況尚佳，並大讚他們「勇敢善戰」。



據介紹，事發在當地時間7月17日，3名來自COVEC公司的中國公民，在距馬里克瓦拉鎮55公里處，與2名來自ATT公路建設公司的毛里塔尼亞人，被不明身份的槍手劫持。當時有一批武裝人員襲擊該處的一個建築工地，劫持車輛及人質，又毀掉起重機、自卸貨車等設備。

En images 🎬, l’entretien du Président de la Transition, Chef de l’Etat, SE le Colonel Assimi Goita, ce lundi 01 novembre 2021, avec les trois employés chinois de l’entreprise COVEC, libérés ce soir. pic.twitter.com/87HT78OVvO — Presidence Mali (@PresidenceMali) November 1, 2021

馬里軍方透露，該3名中國人是自行策劃逃脫，於周日（10月31日）成功脫困。軍方地面部隊與空中部隊是在周一（1日）找到他們的位置，遂展開聯合救援行動。軍方又稱，救援之所以能夠成功，得力於「匿名善心人士」的協助。

內地傳媒報道，COVEC全稱為中國海外工程有限責任公司，是中國中鐵股份有限公司旗下全資子公司，主要從事國際工程承包、對外經援、境外實業投資、勞務輸出和進出口貿易等。事發後，中國駐馬里大使館官網曾經發布通告，提醒在馬里的中國公民要注意人身安全，直言當地安全形勢錯綜複雜，搶劫、襲擊等事件時有發生。

中國外交部發言人汪文斌在周二（2日）的記者會亦有就事件作出回應，指中國政府高度重視中方企業3名員工在馬里遭綁架事件，感謝馬里和有關國家政府為安全營救中方人員所做的努力和支持。