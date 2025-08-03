福建艦殲-15T電磁彈射測試影片首次曝光　入列進入最後攻堅時刻

央視近日公布《攻堅-矢志強軍向一流》紀錄片，首度曝光航母「福建艦」電磁彈射測試畫面，並稱福建艦進入「攻堅時刻」，意味著福建艦距離正式服役時間正倒數中。



影片未直接播出艦載機彈射起飛過程，而是以投射飛行甲板上「殲-15T」戰機的影子來顯示已經起飛。（影片截圖）

影片未直接播出艦載機彈射起飛過程，而是以投射飛行甲板上「殲-15T」戰機的影子來顯示已經起飛。（影片截圖）

福建號搭載新款殲-15T戰機（J-15T）。（影片截圖）

央視近日公布《攻堅-矢志強軍向一流》紀錄片，首度曝光航母「福建艦」電磁彈射測試畫面。（影片截圖）

央視以「開始彈射作業！福建艦入列進入最後攻堅時刻」標題作報道。福建艦航空長田偉在影片中表示，「現在正在攻克的是，能否兼容從滑躍到彈射起飛的無縫轉接，最極致地去優化並縮短這個時間，讓新裝備盡快形成戰鬥力，達到交裝即交戰鬥力」。

央視近日公布《攻堅-矢志強軍向一流》紀錄片，首度曝光航母「福建艦」電磁彈射測試畫面。（影片截圖）

田偉稱，福建艦著眼彈射型航艦的彈射流程，每一次模擬放飛試驗的成功，都是為了真正彈射起飛的那一刻，「我們要做的，不是福建艦的彈射流程，是中國彈射型航母的彈射流程。祖國和人民最希望看到的，就是利劍出鞘、運用自如的那天」。

該影片中除通過航拍展示福建艦全貌，還夾帶數秒展示電磁彈射系統（EMALS）的功能，以及福建號搭載新款殲-15T戰機（J-15T）。

盡管影片未直接播出艦載機彈射起飛過程，而是以投射飛行甲板上「殲-15T」戰機的影子來顯示已經起飛，但從甲板末端沒有滑跳甲板，可確定為福建艦。

福建艦從2022年下水後，已先後完成8次海試，包括動力系統、電力供應等六大關鍵技術皆已經過測試。