2025年上半年，全國31個省份地區生產總值（GDP）數據已全部公布。總量方面，廣東、江蘇、山東三省繼續穩坐全國前三寶座；增速方面，西藏、甘肅、湖北表現最為亮眼。從產業結構來看，工業仍是拉動經濟增長的主力，多省高端製造與新興產業加速崛起，正為中國經濟注入新動能。



從總體經濟總量來看，東部省份依然保持明顯領先優勢。廣東以68725.4億元的地區生產總值居全國首位，江蘇與山東分別達66967.8億元（人民幣，下同）和50046億元，分列二、三位。

除「三巨頭」外，浙江、福建、北京、河北等東部省份也展現穩健增長趨勢，GDP分別為45004億元、27996.57億元、25029.2億元及22965.9億元，增速均高於全國平均5.3%。其中福建與北京連續兩季維持穩步提升，表現尤為突出。

福建GDP增速從一季度的5.5%上升至5.7%，受益於內需消費與製造業雙驅動。2025年上半年，全省社會消費品零售總額達12560.88億元，規模以上工業增加值同比增長8.7%，均較一季度有所提升。

31省上半年經濟成績單出爐，廣東位列第一領跑全國。（21世紀經濟報導）

北京則在固定資產投資與工業方面見成效。上半年固定資產投資同比增長14.1%，其中設備購置投資勁升99.0%；規上工業增加值亦同比上升7.0%。

中部黑馬異軍突起 湖北領跑中部

相比東部穩中求進，中部省份則在增速上交出驚喜答卷。湖北省上半年GDP為29642.61億元，同比增長6.2%，位列全國第三、中部第一，跑贏全國平均增速0.9個百分點。

具體而言，湖北的三大需求動力——投資、消費與出口均呈現高增態勢。其中出口增長達38.5%，對「一帶一路」沿線國家進出口增長32.6%，佔全省進出口總額的54.9%。在工業層面，湖北規上工業增加值增長7.9%，高技術製造業增加值勁升14.4%，對全省工業增長貢獻率達27.5%。

裝備製造、汽車、新興產業拉動增長

根據統計，全國共有27個省份上半年規上工業增速高於本地GDP增速，工業成為拉動多地經濟增長的壓艙石。其中裝備製造、汽車、電子等行業尤為活躍。

福建、河南、湖南三省規上工業增加值增速均突破8%。其中福建裝備製造業增加值同比大增15.2%；湖南則增長12.2%，成為當地工業增長的主要動力。

汽車產業亦貢獻不俗。河南上半年汽車製造業與電氣機械製造業增加值分別增長24.5%及21.2%；陝西汽車製造業同比增長27.9%，新能源汽車產量增長達30.3%。

對中國汽車產業來說，紅旗轎車的意義即便不如以往，但中國仍希望將其作為自身汽車工業最高水平的象徵。（新華社）

高技術產業崛起 廣東湖北雙雙發力

隨着全球經濟形勢變化，各地加速推進產業轉型升級，新興產業已成為帶動地方經濟的新引擎。

廣東在新能源、機器人、無人機等領域交出亮眼成績單：2025年1—6月，儲能用鋰電池、工業機器人、民用無人機等高技術產品產量分別增長42.2%、34.0%、58.2%。

廣州市工商聯副主席、瑞松智能總裁孫志強認為，智能製造正進入重要轉型期，「通過組織建立機器人應用示範線，推動機器人在中高端重點領域需求側部署」，有助於打通技術落地的「最後一公里」。

湖北則聚焦電子與芯片產業。上半年高技術製造業增加值同比增長14.4%，電子元件、集成電路圓片等產品產量增幅均超20%，顯示出高技術產業日益成為湖北經濟的重要支柱。

優必選人形機器人Walker S1可實現「多台多場景多任務」工作。（香港01）

企業感受：短期波動中保持信心

宏觀數據亮眼的背後，企業的感受也反映出市場冷熱交替。裝備製造企業廣東伊之密智能製造顧問陳洪錦坦言：「我們下游客戶涵蓋家電、醫療、新能源汽車等多個行業，4月的『關稅風暴』可能導致訂單有所縮減，但近期也感受到訂單正在慢慢回暖，全年我們預計應該還是能實現增長。」

在工業基礎穩固的同時，新質生產力正成為中國各地政府和企業著力培育的新重點。隨著政策傾斜與市場需求驅動，高端製造、新能源、智能科技等「新勢力」產業將在中國經濟轉型升級過程中扮演愈加關鍵的角色。