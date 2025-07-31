深圳市2025上半年GDP超1.8萬億按年增5.1%　地產開發投資跌15.1%

深圳市統計局7月30日發佈2025年上半年深圳經濟運行情況，深圳市地區生產總值（GDP）18322.26億元（人民幣，下同），按不變價格計算，按年增長5.1%。上半年全市經濟保持平穩運行。



其中，第一產業增加值10.33億元，增長2.8%；第二產業增加值6505.56億元，增長3.3%；第三產業增加值11806.37億元，增長6.1%。



上半年，全市固定資產投資同比下降10.9%，其中，房地產開發投資下降15.1%，基礎設施投資增長7.7%，工業技術改造投資增長47.1%。

分行業看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業投資增長47.7%，交通運輸、倉貯和郵政業投資增長32.5%，科學研究和技術服務業投資增長21.7%。

這是深圳鹽田港（2016年6月2日攝）。 來自廣東省深圳市交通運輸委員會的數據顯示，2016年深圳港完成集裝箱吞吐量2397.93万标准箱，连续四年保持全球集装箱港口第三位。 新华社记者毛思倩摄（图源：新华社）

此外，上半年全市社會消費品零售總額4948.68億元，同比增長3.5%，增速比一季度加快0.4個百分點。分消費類型看，商品零售增長3.6%；餐飲收入增長1.7%。

進出口方面，上半年總額21675.45億元，同比下降1.1%，降幅比一季度收窄1.7個百分點。其中，出口13086.81億元，下降7.0%；進口8588.64億元，增長9.5%。高新技術產品出口增長8.0%。6月份，進出口總額3979.85億元，同比增長2.6%。其中，出口2528.39億元，增長1.4%；進口1451.46億元，增長4.8%。