陸海空合體作戰登陸兵艙　解放軍演練「由訓轉戰」進入戰備模式

解放軍密集進行登陸作戰實戰化訓練，演練內容與作戰細節近日由《央視軍事》官方微信於8月4日罕見公開披露，顯示陸海空三軍聯合作戰的新模式正加速成形。



《央視軍事》於官方公眾號發文，寫明在某次實戰演練中，陸軍某旅與海軍登陸艦協同進行夜間泛水裝載。陸軍某旅任意成回憶稱，「航行到第二天時，我在登陸兵艙感覺船晃得厲害，雖然看不到外面的情況，但我知道，我們在圍著那個目標航行。」

文章也揭露了在演練過程中突發的空中狀況，介紹登艦官兵迅速應對，並同時向岸基航空兵請求空中支援。

陸軍某旅沈鈺表示，「那是我第一次踏入近似實戰狀態下的海上聯合指揮機構，第一次看到陸海空戰力聚合在一起。我們的戰場感知不再是單向透明，我們的反制手段多種多樣，我們的作戰方式也在不斷創新。」

根據《央視軍事》報道，陸軍某旅同時展開小型無人機與坦克協同作戰演練，從戰車駕駛的「總教頭」到無人機飛手的「新班長」，新技術正催生出一套套新戰法。部隊強調「不斷精進新戰法，打通破障登陸的最後一公里」。

沈鈺回憶某次實戰化訓練時說：「那天，我站在登陸艦的駕駛艙，態勢圖裡對方的戰機、艦船突然開始遠離我們編隊。幾個小時後，遠遠地看到一座小山，那是我們的航母編隊。」對於在大洋中與航母的不期而遇，他形容戰士們「感到振奮」。

當前線接獲命令，「接上級命令，我編隊即將執行登陸作戰，立即由訓轉戰，開始戰備等級轉進。」象徵演練正式轉入戰時模式。

「第一波次火力毀傷，達成預期效果，開始投入登陸兵力……」聯合作戰逐步展開，突顯解放軍現代化演練向實戰化、聯合化邁進的速度與決心。