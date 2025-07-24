裝紅箭-12攻頂破甲！中國新無人坦克戰力直逼主力裝甲

中國無人化軍武技術再現突破。中國北方工業公司近日曝光一款全新無人坦克「VU-T10無人地面車輛」，不僅具備高機動性與續航力，更可搭載紅箭-12反坦克導彈，火力輸出已接近傳統步兵戰車等重裝甲載具。



據台媒《ETtoday》報道，VU-T10由中國兵器工業集團旗下的北方工業公司研製，採用履帶式設計與油電混合增程動力系統，發動機僅負責發電，車輛由後部電機驅動，具備更高能源效率與靜音作戰能力。其全電驅動設計也使其能適應叢林、山地等複雜地形，最高時速可達60公里，最大續航距離超過200公里。

中國新推出「VU-T10無人地面車輛」履帶式無人坦克亮相。（中國兵器）

據北方工業公開資料，VU-T10戰車重達11噸，炮塔配備30毫米鏈式機關炮與7.62毫米同軸機槍。30毫米機炮可有效對付步兵、地面部隊，以及小型低空慢速航空器如無人機與巡導彈；同軸機槍則負責阻攔與殺傷輕目標。此外，車體配備兩組干擾彈與煙霧彈發射裝置，能對來襲反坦克導彈進行干擾，提高自我保護能力。

值得注意的是，北方工業表示，VU-T10設計可搭配吊艙安裝紅箭-12反坦克導彈系統，導彈交戰範圍遠超機炮射程，將火力強度提升至步兵戰車等級，並具備對坦克、步戰車、自行火炮等戰場高價值目標的打擊能力。

中國新推出「VU-T10無人地面車輛」履帶式無人坦克亮相。（中國兵器）

據介紹，紅箭-12是一款單兵可攜式反坦克導彈系統，全重22公斤，採用圓筒式運輸發射箱與模組化設計。導彈使用紅外焦平面成像導引頭，可實現全天候作戰。射程達2000米以上，具備直線與拋物線兩種彈道模式，可攻擊戰車頂部薄弱裝甲。其串聯式聚能破甲彈頭可穿透高達1100公釐厚的軋壓均質裝甲，對付主戰坦克具備極強威脅力。

外界觀察認為，隨著無人地面載具火力與防護力迅速提升，中國軍方有意強化其陸戰作戰模式的無人化與智能化能力，並展現進一步推進陸軍裝備現代化的決心。