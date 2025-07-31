解放軍全射程試射洲際導彈畫面公佈　軍官：關係國家尊嚴與底氣

2024年9月25日上午8時44分，解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。這也是中國時隔44年再次向南太海域全程試射洲際導彈。

時隔一年，近日，央視新聞節目《攻堅》披露解放軍發射洲際導彈的畫面，火箭軍官兵趙靜表示，「這家夥飛得有多遠、打得有多準，我們的祖國和人民就有多穩當。」



央視披露洲際導彈發射畫面。

趙靜說，在火箭軍，每名號手心中都有「點火」的渴望。他親眼見證導彈升空的5年，這是號手的胸章是一輩子的榮譽。這次發射情況比以往更多、更覆雜。同時發射關係到火箭軍的榮譽，關係到國家的尊嚴與底氣。

參軍22年的趙靜說，自己三次備份，三次與點火擦肩而過，「軍令如山，我們的存在就是時刻準備的，有命令下來我們就能完成。」而他也在參軍時期經歷三種型號的裝備，他表示，當裝備愈來愈智能化，能力就必須與裝備一起升級。

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趙靜表示，他等待發射這一刻，等了20多年，每一次備份都是為了這一刻，「這個大家夥交到我們手上要絕對可靠，萬無一失，交給我絕對放心。」在發射前，經過發射車的時候，他扭頭看了三次，看到導彈飛出發射孔的那一刻，「我在想這家夥飛得有多遠，打得有多準，我們的祖國和人民就有多穩當。」

據此前報道，儘管火箭軍去年發射的這枚洲際導彈型號尚未明確公布，但推測很可能是「東風-41」，這是一款可攜帶最多10枚核彈頭、射程達1.4萬公里的公路機動核導彈。另一款可能的型號是「東風-5B/C」重型洲際導彈，這是一種液體燃料導彈，使用井基發射模式，射程高達1.5萬公里，曾多次亮相於軍方閱兵式。

東風-41核導彈接受國家主席習近平檢閱。（影片截圖）

這次也是距上次解放軍向南太海域全程試射洲際導彈後44年，發射射程較上次多3000千米，為12000千米。據悉，44年前任務的代號是「580」，對外官方口徑是發射「運載火箭」試驗，其實是東風-5型洲際導彈，射程9000多千米，是中國第一次洲際彈道導彈全射程試驗。