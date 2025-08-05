中國愛滋病苗新進展　首個複製型天壇痘苗載體疫苗臨床安全有效

中國疾控中心艾防中心與北京協和醫院等團隊近日宣布，中國首個以「天壇株」痘苗病毒為載體的愛滋病疫苗一期臨床試驗圓滿完成。試驗結果證明疫苗在健康人群中的安全性，並能激發持久有效的免疫反應，標誌著內地在愛滋病疫苗研發上邁出重要一步。



研究人員介紹，愛滋病病毒變異性強、專攻人體免疫系統，令全球疫苗研發屢遭挫折。迄今全球已進行逾300項愛滋病疫苗試驗，其中僅11項進入療效評估，多數未能證實具保護性免疫效果。為突破瓶頸，研究團隊嘗試採用以往用於撲滅天花的「天壇株」痘苗病毒作為載體，構建具有複製能力的重組疫苗，並在48名健康受試者中開展安全性和免疫原性評估。

雞尾酒藥物療法是治療愛滋病的方法之一。圖為2002年7月11日，美國一名愛滋病人展示其抗病毒藥物。（Getty）

相較於提供瞬時抗原暴露的複製缺陷型載體，具有複製能力的病毒載體可在人體內持續表達抗原，已成為愛滋病疫苗的重要探索方向。包括腺病毒、牛痘病毒、巨細胞病毒等多種具有複製能力的載體均在研發中。此次利用「天壇株」痘苗病毒為載體的方案，在臨床試驗中初步證明了其安全性和強效免疫誘導能力，並為後續Ⅱ期臨床試驗奠定基礎。

研究團隊表示，儘管抗逆轉錄病毒療法和暴露前預防措施取得進展，每年全球仍有上百萬人感染愛滋病毒，疫苗仍是終結愛滋病大流行的關鍵。複製型天壇痘苗載體愛滋病疫苗的成功，為愛滋病防治帶來新希望，也顯示中國在這一領域的科研實力正逐步追趕國際前沿。