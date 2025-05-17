「動了別人的奶酪」　打拐志願者上官正義遭威脅注射愛滋病毒

曾多次舉報內地醫院販賣出生證明、販賣嬰兒的打拐志願者上官正義周四（15日）發微博稱，有人對其進行人身安全威脅，欲給其注射病毒等，引發廣泛關注。周六（17日），杭州警方證實立案調查。



上官正義曾發布微博稱，由於自己暗訪揭露非法代孕機構動了別人的奶酪，已有不法分子表示將對他及其家人進行報復，甚至有人通過社交平台給他發私信，威脅稱已對他和家人下了追殺令，另外還有人將通過注射愛滋病人的血，對其實施報復。

上官正義稱有人欲給其注射愛滋病毒等。（微博）

後續，他繼續發微博，表示自己已向杭州余杭公安報警，而公安部門已經立案。同時，他表明自己目前處於安全狀態。

周六，杭州警方證實已經立案，正在進一步調查。

他表明自己目前處於安全狀態。（微博）

杭州警方已經立案，正在進一步調查。（微博）

上官正義又名「仔仔」，四川南充市閬中市人，是中國民間打拐志願者，曾被央視提名為2010年感動中國候選人，被《都市快報》評為2010年度「中國好人」，並被多家媒體譽為「民間打拐英雄」。

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今年1月15日，上官正義公開舉報，湖南衡陽市轄區三家婦幼保健院在2015年至2016年期間先後有上千份出生證明被盜。衡陽市衛生健康委工作人員回應稱，將介入調查。與此同時，上官正義發現，衡陽當地依然有人通過網絡出售出生證；4月，發現浙江杭州一非法代孕機構從事取卵、移植及培育胚胎，同時還涉嫌買賣出生證明；5月，上官正義聯合記者在湖南省長沙市蹲守多處非法代孕場所。