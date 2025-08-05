中國航空工業集團原董事長譚瑞松被公訴　涉多次泄露內幕信息

最高人民檢察院周二（5日）公布，中國航空工業集團有限公司原黨組書記、董事長譚瑞松被控多次泄露內幕信息，已被公訴。



譚瑞松涉嫌貪污、受賄和內幕交易、泄露內幕信息案，由國家監察委員會、遼寧省朝陽市公安局分別調查、偵查終結，經最高人民檢察院指定，由遼寧省大連市人民檢察院審查起訴。近日，大連市人民檢察院已向大連市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，被告譚瑞松利用擔任中國航空工業第二集團公司副總經理，中國航空工業集團公司副總經理等職務上的便利，非法佔有公共財物，數額特別巨大；利用擔任哈爾濱東安發動機（集團）有限公司副總經理、總經理，哈爾濱航空工業（集團）有限公司董事長，中國航空工業第二集團公司副總經理，中國航空工業集團有限公司副總經理、總經理、董事長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；作為內幕信息知情人，在內幕信息敏感期內多次從事與內幕信息有關的證券交易，並多次泄露內幕信息，明示、暗示他人從事與內幕信息有關的證券交易，情節特別嚴重，依法應當以貪污罪、受賄罪和內幕交易、泄露內幕信息罪追究其刑事責任。