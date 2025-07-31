釋永信弟疑涉案失聯　曾任少林寺關聯公司股東　稱墨寶獲港星收藏

少林寺方丈釋永信被帶走調查，震驚全國。內媒30日報道指，釋永信的弟弟劉應彪隨之也疑似失聯，電話無法接通。劉應彪在少林寺關聯企業中擔任過股東，兼任少林書畫院秘書長等多職。少林書畫院也回覆稱，現在聯繫不上劉應彪，具體情況不清楚。



釋永信（右）及其弟弟釋永勝（左）。 (網絡圖片)

釋永信的弟弟釋永勝。 (網絡圖片)

《第一財經》報道，劉應彪是釋永信（俗名劉應成）的弟弟，法號釋永勝。他曾以少林慈善福利基金會秘書長、少林書畫院秘書長、國際少林寺（微博）文化傳媒有限公司主席、國際少林功夫研究會會長等身分見諸網絡。

劉應彪在少林寺關聯企業中擔任過股東。目前河南少林無形資產管理有限公司對外投資的公司中，只有少林歡喜地（登封）有限公司存續。劉應彪在歡喜地公司成立時就是股東，2022年退出，退出時持股比例為35%。

2015年，釋永信曾因少林歡喜地負債400多萬元，被舉報者質疑轉移資產。

釋永勝在書法上享有知名度。 (網絡圖片)

在習武之外，劉應彪在書法上享有知名度，他擅長寫佛、壽、禪、龍等字。他曾表示，自己的字被香港明星收藏，包括美國、英國、德國、法國等海外少林寺文化中心亦有收藏。劉應彪創作的「佛」字，曾被美國華人同鄉會以七千美元（約5.5萬港元）收藏。