受賄2.16億　廣西原副主席秦如培判死緩兼沒收個人全部財產

央視報道，四川省德陽市中級法院6日（周三）一審公開宣判廣西壯族自治區黨委原常委、自治區政府原副主席秦如培受賄案，對秦如培以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的秦如培犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



四川省德陽市中級法院6日（周三）一審公開宣判廣西壯族自治區黨委原常委、自治區政府原副主席秦如培受賄案。（央視）

經審理查明：1998年至2024年，秦如培利用擔任貴州省貴陽市白雲區委副書記、區長、區委書記，貴陽市委副書記、政法委書記，畢節地委副書記、行署專員，畢節地委書記，畢節市委書記，貴州省委常委、副省長、貴安新區黨工委書記，廣西壯族自治區黨委常委、自治區政府副主席、自治區國有資產監督管理委員會黨委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、工作調動等方面提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣2.16億餘元。

廣西壯族自治區黨委原常委、自治區政府原副主席秦如培。（網絡圖片）

法院認為，秦如培的行為構成受賄罪。秦如培受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鑒於其到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，有未遂情節，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息大部分追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。