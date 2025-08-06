國台辦：賴清德渲染「大陸威脅」　背叛祖國必遭歷史審判

周三（6日），國務院台辦發言人朱鳳蓮表示，賴清德在「凱達格蘭論壇」開幕式講話中頑固堅持「台獨」分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線，渲染所謂「大陸威脅」，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，再次暴露其「和平破壞者」、「戰爭販賣者」、「麻煩製造者」的真面目。



朱鳳蓮指，賴清德上任一年多來，在島內大搞「綠色恐怖」，打壓迫害支持兩岸關係發展的人士和組織；強推兩岸「脫鉤斷鏈」，阻限交流交往；以「民主」為幌子招搖撞騙，兜售「台獨」分裂謬論；不斷增加軍事預算，大搞「全民皆兵」，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車，不斷升高台海緊張局勢，妄圖「以武謀獨」；罔顧島內經濟民生、無底線輸誠「賣台」，損害台灣利益、削弱台灣經濟，其所作所為嚴重違背島內主流民意，被廣大台灣同胞所唾棄。

朱強調，當前台海形勢緊張的根源在於賴清德當局和「台獨」勢力勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。她正告賴清德當局，數典忘祖，沒有好下場；背叛祖國，必遭歷史審判；「台獨」分裂，必將自取滅亡。祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗。

賴清德周二（5日）在「凱達格蘭論壇」開幕式發表講話。

周二（5日），在「凱達格蘭論壇」開幕式中，賴清德稱，台灣位處第一島鏈的關鍵位置，是印太和平穩定的重要支點，政府會積極落實「和平四大支柱行動方案」，確保台海和平穩定，並持續深化與其他民主國家的夥伴關係，推動全球繁榮發展；也會積極強化全社會防衛韌性，擴大民眾參與演練，透過軍民協力，提升台灣自我防衛能力。

賴強調，經濟是國力的基礎，也是民主的後盾，台灣會繼續強化經濟韌性，穩健促進經濟安全，期盼民主國家攜手打造更強韌的民主供應鏈，讓經濟更繁榮、民主更深化，共同守護得來不易的民主與自由生活。