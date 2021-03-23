內蒙古黃河大堤現大量豬屍　當局確認2名疑犯並啟動問責程序

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-23 14:28

黃河內蒙古達拉特旗段近日被發現出現大量死豬，有的豬屍分散在堤壩護坡上，有的堆在國堤通往主河道土路兩側，有的則浸泡在堤內水中，場面觸目驚心。 鄂爾多斯市達拉特旗政府表示，截至周二（23日）上午9時，有關部門已收集48隻死豬，確定2名疑犯，另對6名重點嫌疑對象進行核查。鄂爾多斯市、達拉特旗兩級紀委監委亦已成立了聯合調查組，啟動追責問責程序。

事源官媒《半月談》記者本月16日在王愛召鎮境內沿黃河大堤拍攝候鳥時，無意中發現德勝營子村黃河「國堤」內側通向主河道的土路下有兩隻死豬橫屍水邊，往前二三十米處又見4隻。詎料更驚人的一幕在沿黃河大堤西行數公里後出現，大約12隻大豬屍體橫屍在大堤通往主河道的土路西側。最終，從達拉特旗王愛召鎮德勝營子村到展旦召蘇木長勝村逾30公里的黃河大堤沿線，至少發現5處位置有豬屍，數量至少有26隻。

對於死豬從何而來，王愛召鎮德勝營子村解放營子社一名村民表示，可能是由其他地方的養豬者所拋棄。而本月20日，當記者再次來到達拉特旗境內的黃河邊上，從德勝營子村沿「國堤」東行，發現大堤內仍不時出現豬屍。

事後，輿論關注死豬的死因，尤其是否涉及非洲豬瘟疫情等。對此達拉特旗政府表示，事件周日（21日）見報後，當局已立即成立了應急處置領導小組，並第一時間趕赴現場進行調查核實處置；農牧部門對死豬進行了採樣，上報自治區動物疫病預防控制中心進行檢測，並開展流行病學調查等；死豬同時被轉運至旗病死畜無害化處理中心作專業處理。

+ 2 + 2 + 2

另一方面，專業技術人員以生石灰、二氯異氰尿酸鈉等對丟棄死豬區域進行了全面消毒，並排查死豬集中丟棄點周邊3公里範圍內所有生豬養殖戶，對所養的豬取樣送檢。疾控部門又對涉事區域居民生活飲用水進行取樣檢測；對附近村民是否接觸過死豬開展流調。此外，市場監管部門暫未發現病死豬產品進入市場，鄂爾多斯市、達拉特旗兩級水利、環保部門則分別對所涉水域進行取樣檢測。

值得一提的是，達拉特旗多個部門同時也對境內黃河國堤內的死羊、死牛等動物屍體進行了收集，截至周二上午9時，已收集17隻死羊、1隻死牛，正進一步排查中。

達拉特旗政府表示要深刻吸取教訓，於全旗全面開展病死畜禽排查、動物流行病學調查和春季動物集中免疫、人居環境整治，做好聯防聯控、應急處置等工作。相關部門亦將進一步加強監管，規範病死畜禽無害化處理，嚴厲打擊違法違規行為。另外，要對全旗養殖戶建立電子信息台賬，推進養殖業精細化、網格化管理。

（半月談／每日經濟新聞）