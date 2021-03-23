美國共產黨賀中國共產黨建黨百年　讚中國疫情時展示真正國際團結

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-03-23 16:35

2021年是中國共產黨成立100周年，中共中央對外聯絡部（中共外聯部）於3月10日與美國共產黨（CPUSA）舉行線上會議，以慶祝中共建黨百年。 3月19日，美國共產黨國際部在官網報道上述消息，並指中共外聯部向美共介紹中國的扶貧成績和環保政策，美共有讚揚中國在新冠肺炎（COVID-19）疫情中展示真正的國際團結。雙方一致認為，和平、多邊主義、共贏應成為國際關係的目標。

美國共產黨官網發布的有關與中國共產黨交流的文章。（美共官網）

美共指，組織工作者和勞工歷史學家託尼．佩奇諾夫斯基（Tony Pecinovsky），有在會議介紹美共自1919年成立以來的百年鬥爭史。中共外聯部則回顧百年來的中美關係和中共與美共百年間的友誼，並指這種友誼來之不易，「我們記得在抗日戰爭時，美國人民是如何前來幫助我們的，我們記得在抗戰期間美國共產黨對中國共產黨的聲援。」

美共亦提到，美國大多數年輕人對社會主義持積極態度，特別是在伯尼．桑德斯（Bernie Sanders）的政治競選活動之後，美國共產黨吸引了很多年輕人的關注。

據介紹，生於1941年的伯尼．桑德斯自稱是民主社會主義者，以無黨派獨立人士身份成為美國眾議員，2015年曾以民主黨人身份參選2016年美國總統選舉，但失敗；2019年他再次宣布參選2020年美國總統選舉，仍然失敗。

（綜合報道）