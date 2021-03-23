外交部召見英國駐華大使　就借新疆人權問題對華制裁抗議

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-23 19:20

周二（23日），中國外交部副部長秦剛召見英國駐華大使吳若蘭（Caroline Elizabeth Wilson），就英國借新疆人權問題對華制裁提出抗議。

據中國外交部網站消息，秦剛代表中國政府就英方借新疆人權問題對華實施單邊制裁，向英方提出嚴正抗議和強烈譴責，強調中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，將對英方錯誤行徑做出必要、正當反應。

周一（22日）晚間，秦剛還召見了歐盟駐華代表團團長鬱白（Nicolas Chapuis），向歐方提出嚴正抗議和強烈譴責，並通報中方有關反制措施。

秦剛指出，歐盟基於涉疆謊言和虛假信息搞對華制裁，於實不符，於法無據，於理不合。他表示：「歐方沒有資格以人權教師爺自居。中方敦促歐方認識到錯誤嚴重性並糾正錯誤，停止對抗，以免給中歐關係造成更大損害。中方維護國家主權、安全、發展利益的意志和決心堅定不移。」

新疆人權問題一直受到國際社會關注。（Reuters）

周一稍早時，歐盟正式發表聲明，就新疆人權問題制裁中國。這是1989年來，歐盟首次制裁中國。

歐盟的聲明透露，4名中國人員和1家機構被制裁。被制裁的中國人員是新疆維吾爾自治區人大常委會前副主任朱海侖、新疆自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記王君正、新疆黨委常委王明山以及新疆維吾爾自治區人民政府副主席、自治區公安廳廳長陳明國，被制裁的中國機構是新疆生產建設兵團公安局。

值得注意的是，歐盟宣布對華制裁後，美國、英國、加拿大相繼加入制裁中國的行列。

歐盟宣布制裁後，北京迅速回擊，宣布對歐盟有關機構和人員實施制裁，制裁名單包括10名人員及4個實體，包括歐洲議會、荷蘭、比利時及立陶宛議會8名議員、德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），瑞典學者葉必揚（Bjorn Jerden），歐盟理事會政治與安全委員會及歐洲議會人權分委會等。