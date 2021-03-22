歐盟英美連環制裁｜EU出手不足2小時　美國就新疆議題制裁2中國官

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-23 01:15

美國財政部3月22日在網站公布，就新疆人權問題制裁2名中國官員。此前英國及歐盟先後就同一議題對中國官員及實體採取同類行動。

圖為美國財政部公布制裁兩名中國官員的新聞稿截圖。（美國財政部網站）

美國財務部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）網站公布，他們分別新疆自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記王君正，以及新疆維吾爾自治區人民政府副主席、自治區公安廳廳長陳明國。

歐盟在不足2小時前正式發表聲明，就新疆人權問題制裁中國。英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）之後亦公布，就中國侵犯人權進行制裁。這是1989年來，英國及歐盟首次制裁中國。

歐盟的聲明稱，被制裁的中國人員包括新疆維吾爾自治區人大常委會前副主任朱海侖、王君正、陳明國，被制裁的機構包括新疆生產建設兵團公安局。

EU 🇪🇺 sanctions 11 people over the military coup and ensuing repression in 🇲🇲 Myanmar/Burma

👉 https://t.co/wLzuSNkSRY



AND 11 people & 4 entities responsible for serious #humanrights violations in China, DPRK, Libya, Russia, South Sudan and Eritrea

👉 https://t.co/Tg3X56YjcE pic.twitter.com/RTihe06WYY — EU Council Press (@EUCouncilPress) March 22, 2021

英國在《2018年制裁與反洗錢法》（Sanctions and Anti-Money Laundering Act）項下更新的制裁名單中，被制裁的4名中國人員也是朱海侖、王君正、王明山及陳明國。這個法案是在2020年12月31日生效。

英國在《2018年制裁與反洗錢法》項下更新的制裁名單，3月22日發布更新，被制裁中國人員包括新疆維吾爾自治區人大常委會前副主任朱海侖、新疆自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記王君正、新疆黨委常委王明山以及新疆維吾爾自治區人民政府副主席、自治區公安廳廳長陳明國。（英國政府網站）

英國《衛報》22日稱，歐盟及英國現將致力應對可能出現政治及經濟後果。

中國旋即反應 施加制裁

中國外交部就歐盟的行動稱，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，並宣布對歐盟有關機構和人員實施制裁。

外交部指出，歐盟基於謊言和虛假訊息，以所謂新疆人權問題為藉口對中國有關個人和實體實施單邊制裁。歐方此舉罔顧事實、顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中歐關係。

4機構與10人 禁入大陸港澳

中方決定對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假訊息的10名人員和4個實體實施制裁，包括曾公開批評北京處理香港與維吾爾族人事務的歐洲議會歐洲議會對華關係小組主席彼蒂科費爾（Reinhard Butikofer），蓋勒、格魯克斯曼、庫楚克、萊克斯曼，荷蘭議會議員舍爾茨瑪，比利時議會議員科格拉蒂，立陶宛議會議員薩卡利埃內，德國學者鄭國恩，瑞典學者葉必揚。

受制裁的4個實體，包括歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡託中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會。中方指，相關人員及其家屬被禁止入境中國內地及港澳，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國往來。

中國外交部3月18日表示，涉疆問題本質上是反暴恐、反分裂問題。新疆事務純屬中國內政。歐方應停止以人權為由，借新疆問題污衊抹黑中國、干涉中國內政。如果歐方僅憑少數別有用心的反華勢力炮製的謊言做出錯誤決定，只能說明這是政治操弄。如果歐方執意採取損害中方利益的錯誤行動，中方必將做出堅決回應，奉陪到底。