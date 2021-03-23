歐盟就新疆問題制裁中國　英美加跟隨　澳紐歡迎盟友行動

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-03-23 08:43

歐盟3月22日宣布就新疆人權問題制裁四名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，英國和加拿大隨後跟隨。至美國則宣布制裁兩名中國官員。澳洲和新西蘭另外發表聲明歡迎盟友的決定。

歐盟宣布制裁是新疆維吾爾自治區人大常委會前副主任朱海侖、新疆自治區黨委副書記兼新疆生產建設兵團黨委書記王君正、新疆黨委常委王明山以及新疆維吾爾自治區人民政府副主席兼自治區公安廳廳長陳明國。新疆生產建設兵團公安局同樣被制裁。

歐盟聲明指出，將凍結被制裁個人和實體於歐盟的資產。被制裁的人將被禁止入境歐盟。歐盟的個人和實體不得直接或間接向被列入制裁名單的人和實體提供資金。

英國和加拿大隨後宣布制裁同樣的四名中國官員名單和新疆生產建設兵團公安局。加拿大全球事務部發布聲明指出，措施經過與美國和英國協調，並與歐盟合作採取。

圖為2021年2月19日，加拿大駐華盛頓大使館外面有人參加集會，促請加拿大和其他國家將新疆問題定性為種族滅絕。（路透社）

美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）同日就新疆問題制裁兩名中國官員，分別是王君正和陳明國。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）當日出席記者會透露，正在評估對中國的下一步行動，不排除採取進一步行動。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）和加拿大外交部長加爾諾（Marc Garneau）發表聯合聲明，表明將團結要求北京結束於新疆的壓制行為。澳洲和新西蘭外交部長另外發表聲明，表達對新疆問題的嚴重關切，並歡迎加拿大、歐盟、英國和美國的制裁措施。