交通運輸部：2025年中國跨區域人員流動量達668.6億人次

周五（30日），交通運輸部舉行例行新聞發布會介紹，2025年中國跨區域人員流動量達668.6億人次，同比增長3.5%。



發布會上介紹，2025年交通運輸經濟運行總體平穩、穩中有進。營業性貨運量方面，2025年我國營業性貨運量達587億噸，同比增長3.2%。

2025年，中國港口吞吐量增長較快，完成港口貨物吞吐量183.4億噸，同比增長4.2%，其中內、外貿吞吐量同比分別增長4%和4.7%。集裝箱吞吐量達3.5億標箱，同比增長6.8%，其中內、外貿集裝箱吞吐量同比分別增長2.4%和9.8%。

今年春運客流將呈現「五個新高」

運輸服務司副司長高博表示，2026年春運開始時間較往年偏晚，春節假期9天，客流出行強度大，自駕出行佔主體，預計將呈現「五個新高」。

一是春運40天全社會跨區域人員流動總量將創歷史同期新高，總量有望達到95億人次。二是春節9天假期日均人員流動量或創春節假期新高。三是單日峰值或創歷史新高。根據初步預測，峰值將出現在正月初六，也就是春節假期倒數第二天。預計全社會跨區域人員流動量將達3.4億人次。四是單日自駕出行和高速公路車流量，有望創歷史新高。五是新能源車出行總量將創歷史同期新高。預計春運期間新能源車出行總量將達3.8億輛。