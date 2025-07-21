交通運輸部：中國建成全球最大高鐵網、高速公路網和郵政快遞網

7月21日，國務院新聞辦公室舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會。交通運輸部部長劉偉表示，國家綜合立體交通網是國民經濟循環的動脈，是服務構建新發展格局的重要支撐。



「十四五」時期，交通運輸行業以統籌融合為導向，著力補短板、重銜接、優網絡、提效能，加快構建以鐵路為主幹，以公路為基礎，水運、民航比較優勢充分發揮的國家綜合立體交通網。



劉偉表示，一是「大通道」加速貫通。交通運輸部加快推進出疆入藏、沿江沿海沿邊、西部陸海新通道等戰略骨幹通道建設，「6軸7廊8通道」國家綜合立體交通網主骨架基本貫通，連接了全國超過80%的縣級行政區，服務全國90%左右的經濟和人口總量。

比如，圍繞「6軸」中的「長三角—成渝」主軸，交通運輸部實施了長江幹線武漢至安慶段6米水深航道整治工程，萬噸貨輪可直達武漢，主軸上的3條高鐵線、2條普鐵線、2條高速公路、2條普通國道也都加快貫通，形成了多通道、立體化、大容量、快速化的經濟「主動脈」。

2024年12月30日11時許，世界最長高速公路隧道——天山勝利隧道全線貫通。圖為天山勝利隧道出口及附近在建公路（無人機照片）。（新華社）

再比如，交通運輸部加快推進京藏走廊、川藏通道等建設，拉林鐵路開通運營，結束了西藏東南地區不通鐵路的歷史；京新高速全線通車，天山勝利隧道打通了南北疆的千年屏障，穿越天山只需20分鐘，既壓縮了時空，又延展了希望。

二是「大網絡」基本形成。中國建成了全球最大的高速鐵路網、高速公路網和郵政快遞網。「八縱八橫」高鐵網已建成投產81.5%，高鐵營業里程達4.8萬公里，占世界高鐵總里程的70%以上，覆蓋全國97%的50萬以上人口城市；33條國家高速公路主線基本貫通，高速公路里程達19.1萬公里，覆蓋了99%的20萬以上人口城市；「四縱四橫兩網」國家高等級航道已達標70.4%，港口規模能力多年保持世界第一；航空服務覆蓋全國92.6%的地級行政單元、91.2%的人口；郵政行業設立營業網點50多萬處。

內地高鐵八縱八橫

圖為2025年6月27日，渝廈高鐵重慶東至黔江段首發高鐵班列到達黔江站。（新華社）

三是「大樞紐」加快建設。多層級一體化國家綜合交通樞紐系統持續完善。80%的新建客運樞紐平均換乘距離不超過200米。交通運輸部還支持37個城市開展國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈，重點樞紐貨物換裝次數縮短至1—2次，多式聯運1小時換裝率超過85%。

下一步，交通運輸部將繼續謀劃建設一批重大工程項目，加力貫通綜合運輸大通道，推動存量交通基礎設施更新提質增效，更好服務保障國民經濟循環和人民群眾便捷出行。