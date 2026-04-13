西九龍站｜外籍旅客出境內地遭截查　揭行李藏古錢幣與古生物化石

西九龍站海關近日在一名出境內地的外籍旅客的行李中，查獲大量未申報文物與化石。經鑑定，該名旅客攜帶680枚（張）文物錢幣、42件古生物化石，分屬國家禁止及限制出境的文物，以及一般保護古生物化石。



海關總署消息，西九龍站海關關員監管出境旅客時，發現1名進入海關監管區且未向海關申報的外籍旅客，行李箱機檢圖像異常。

行李箱內物品均用塑膠氣泡膜分隔包裝。（海關發布）

經開箱查驗，箱內物品均用塑膠氣泡膜分隔包裝，關員逐一拆開氣泡膜後，發現大量疑似文物的金屬錢幣、紙質錢幣，還有大量疑似化石的貝殼形狀物品。

經廣東省文物鑑定站鑑定，該名旅客攜帶的金屬錢幣為中國古代錢幣、中華民國銅幣、香港一毫銀幣、外國古代錢幣574枚，屬於禁止出境的一般文物；紙質錢幣為中華民國紙幣106張，屬於限制出境文物。

旅客攜帶680枚（張）文物錢幣，屬國家禁止及限制出境的文物。（海關發布）

經廣東省自然資源廳鑑定，該名旅客攜帶的貝殼形狀物品為菊石化石40件、鸚鵡螺化石2件，均屬一般保護古生物化石。

經鑑定，旅客攜帶的菊石化石、鸚鵡螺化石均屬一般保護古生物化石。（海關發布）

海關提醒，根據《文物保護法》規定，文物出境，應當經國務院文物行政部門指定的文物進出境審核機構審核。經審核允許出境的文物，由國務院文物行政部門發給文物出境許可證，從國務院文物行政部門指定的口岸出境。任何單位或者個人運送、郵寄、攜帶文物出境，應當向海關申報，海關憑文物出境許可證放行。

根據《古生物化石保護條例》規定，攜帶古生物化石出境的，應當如實向海關申報，並向海關提交國務院自然資源主管部門或者省、自治區、直轄市人民政府自然資源主管部門的出境批准文件。