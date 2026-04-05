牙黑指腫原地踱步　羅湖海關識破癮君子走私　揭內褲藏白粉藍精靈

近日，羅湖海關在一名入境內地旅客身穿的內褲中，查獲海洛英（俗稱「白粉」）1.31克、咪達唑侖（俗稱「藍精靈」）0.63克。



海關總署消息，羅湖海關關員發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報。該旅客經過查驗區域時步伐加快，海關關員立即上前攔截檢查。

檢查過程中，海關關員在其行李內發現3件疑似毒品吸食工具的錫紙。經觀察，該旅客牙齒上有明顯黃黑色污垢，手指浮腫，回答問題前後矛盾，且一直原地踱步，情緒明顯焦躁不安。

旅客神色慌張，經過查驗區域時步伐加快，羅湖海關關員上前攔截檢查。（海關發布）

旅客在內褲藏毒，入境時被羅湖海關識破。（海關發布）

經進一步檢查，海關關員在該旅客身穿的紫色內褲中發現用透明膠袋密封的疑似海洛英粉末4包，以及3粒疑似含精神藥品成分的藥丸。經專業機構鑑定，粉末檢出海洛英成分，凈重1.31克；藥丸檢出咪達唑侖成分，凈重0.63克。咪達唑侖屬於第二類精神藥品。目前，該案已移交海關緝私部門處理。

羅湖海關在入境旅客身穿的內褲中，查獲海洛英及咪達唑侖。（海關發布）

海關提醒，根據《刑法》《禁毒法》等相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛英、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、製造毒品都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。