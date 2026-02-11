內地4名外賣騎手代購精神管制藥品被判販毒　主謀判囚3年

近日，内地最高人民法院公佈一宗案例，4名外賣騎手受僱做跑腿，代購麻醉藥品與精神藥物，被法院以「販賣毒品罪」定罪處罰。最終，主謀被判有期徒刑3年，其餘三人分別被判有期徒刑1年4個月、1年9個月及1年3個月。



外賣騎手跑腿買管制精神藥品，被判販賣毒品罪。（AI）

《中國青年報》報道，案情顯示，2021年至2023年期間，跑腿騎手陳某剛明知阿普唑侖、佐匹克隆屬於國家管制的精神藥品，但為了牟利，仍然使用本人或他人身份證從吉林延邊兩家醫院掛號購買藥品。

為了大量獲取藥品，陳姓男子還在跑腿人員微信群招攬其他人到醫院開藥。馬某、盧某輝及馬某義看到消息後，分別多次到醫院購買藥品，再轉手賣給陳某剛。

期間，陳某剛多次向多人共計販賣阿普唑侖2336盒、佐匹克隆1645盒，銷售金額共計17.4萬餘元（人民幣，下同），從中非法獲利4.7萬餘元。馬某共計販賣阿普唑侖34盒、佐匹克隆51盒，非法獲利3740元；盧某輝共計販賣阿普唑侖20盒、佐匹克隆500盒，非法獲利14426元；馬某義共計販賣阿普唑侖86盒、佐匹克隆28盒，非法獲利4380元。

法院認定，4名被告明知是管制的精神藥品而多次販賣，已構成販賣毒品罪，案情嚴重。

4人被判有期徒刑3年至1年

法院綜合考慮4名被告涉案毒品數量、認罪態度等情況，判處陳某剛有期徒刑3年3個月，並罰款1萬元；馬某有期徒刑1年4個月，並罰款5000元；盧某輝有期徒刑1年9個月，緩刑2年，並罰款1萬5千元；馬某義有期徒刑1年，緩刑1年3個月，並罰款6000元。