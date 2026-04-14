全紅嬋缺席跳水世界盃總決賽　陳芋汐僅出戰雙人賽　內媒解釋原因

2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽將於5月1日至3日在國家游泳中心（水立方）舉辦。今日（14日），中國跳水隊參賽日程及報項名單公佈，共計4名奧運冠軍攜多名小將參加此次大賽，值得注意的是，全紅嬋不在名單中。



全紅嬋確認缺席2026跳水世界盃。圖為2025年11月11日，廣東隊選手全紅嬋到比賽現場觀賽。（新華社）

據《紅星新聞》報道，中國跳水隊出戰本次比賽的陣容新老搭配。男子方面，王宗源、鄭九源參加單人3米跳板並搭檔征戰雙人3米跳板項目；練俊傑、白鈺鳴參加單人10米跳台項目，趙仁杰搭檔楊志豪參加雙人10米跳台比賽。

女子方面，3米跳板的單人和雙人比賽由陳藝文、陳佳參加；在引人矚目的女子10米跳台項目上，全紅嬋繼續缺席，蔣林靜、崔家溪參加單人項目比拼，奧運冠軍陳芋汐僅出戰雙人比賽，其搭檔是年僅14歲的小將崔家溪。

此外，混合團體項目，中國隊派出林珊、劉承瓚、盧為、白鈺鳴參賽。

全紅嬋接受《人物》專訪。（截圖）

內媒：沒有分站賽的選手積分不具備總決賽參賽資格

內媒《工人日報》報道，全紅嬋此次缺席世界盃總決賽在意料之中，但名單公佈後還是引發一些疑惑。對此，中國跳水隊官方給出明確解釋：目前正在專注於學業的全紅嬋並未進入此次參賽名單。

報道指，據記者了解，全紅嬋因學習、傷病及身體發育調整等問題，目前以康復性訓練為主，並未參加本賽季世界盃分站賽。按世界泳聯跳水世界盃規則，沒有分站賽的選手積分不具備總決賽參賽資格。

報道指，19歲的全紅嬋現就讀於暨南大學運動訓練專業，目前以康復訓練與學業兼顧為主。國家隊採取保護性休整策略，暫不給她安排高強度賽事，為後續更重要的國際大賽蓄力。

中國跳水隊教練組此前曾明確表示，國家隊始終為全紅嬋敞開大門，若她康復狀況良好，將隨時重新召回隊伍，繼續征戰國際賽場。

奧運冠軍陳芋汐僅出戰雙人比賽，其搭檔是年僅14歲的小將崔家溪。圖為陳芋汐在新加坡的游泳世錦賽贏得女子10米台金牌。（Getty Images）

據此前報道，全紅嬋遭受網絡暴力事件持續發酵。4月8日，國家體育總局游泳運動管理中心就全紅嬋等跳水運動員遭受網暴一事發佈聲明稱，支持通過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形「飯圈」文化侵蝕。4月10日，廣東警方通報全紅嬋遭網暴事件，徐某（男，31歲，跳水運動愛好者）被行拘十日並處罰款。

此前全紅嬋接受《人物》採訪，坦言巴黎奧運會後「想過退役」，因長期焦慮引發失眠；表示儘管極力節食，體重仍然「居高不下」，照鏡子時會對自己的身材產生抗拒和不滿；希望「不要再罵我了，不要罵我家裏人，也不要罵我朋友」。