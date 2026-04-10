全紅嬋遭網暴｜警方：31歲廣州男換網名多次辱駡，被拘十日兼罰款

近日中國跳水運動員、奧運史上最年輕「3金王」全紅嬋捲入網絡霸凌風波，網傳一個百人微信群組長期對她人身攻擊與言語霸凌。4月8日，全紅嬋所在的廣東省二沙體育訓練中心發文表示，對於全紅嬋遭受網暴一事，已向公安機關報警。



新華社4月10日報道，針對全紅嬋遭網暴，廣州越秀警方拘捕一名31歲徐姓男子，他在微信群內發表侮辱性言論被行拘10日並處罰款。



全紅嬋（微博@全紅嬋）

廣州越秀警方發布通告，指依法查明徐某(男，31歲，跳水運動愛好者)在其創建的微信群內變換暱稱，多次發表針對廣東省二沙體育訓練中心一運動員的侮辱性言論，造成惡劣影響。

目前，公安機關已對徐某依法作出行政拘留十日並處罰款的處罰，並對群內其他相關行為人員依法作出處理。

（廣州越秀公安）

一個有282人名為 「水花征服者聯盟」的微信群組，瘋狂辱駡全紅嬋。（網絡截圖）

據微博消息，4月初有網民曝光一個有282人名為 「水花征服者聯盟」的微信群組，該群組的群規竟然寫着「禁止人身攻擊（除全紅嬋）」、「可以隨便罵全紅嬋，照死裡罵」。據說，該群組創立於2022年，2025年11月更換新群規，明確指示成員可以「隨意罵全紅嬋，照死裡罵」。

根據網絡截圖，有人給全紅嬋取近20個侮辱性綽號，內容也出現「在外面做X」、「私生活混亂」等侮辱性文字，另外連全紅嬋的粉絲也被貶低。

內地有律師指出，這類集體網暴行為的主謀及嚴重涉案者，將構成「侮辱罪」或「誹謗罪」，最高可面臨三年有期徒刑。