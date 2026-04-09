檢察日報談全紅嬋被網暴：｢200餘人微信群的侮辱攻擊｣是人格侵害

最高人民檢察院主管的官媒《檢察日報》4月9日發文談全紅嬋被網暴事件，文章引述報道指全紅嬋遭網暴事件可能涉及一個微信群，其規模達200餘人，群內長期存在針對全紅嬋的侮辱性外號與人身攻擊言論，這是有明確指向的人格侵害。



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文章提及，據媒體報道，全紅嬋遭網暴事件可能涉及一個微信群，其規模達200餘人，群公告明文標註「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，群內長期存在針對全紅嬋的侮辱性外號與人身攻擊言論。

一個有282人名為 「水花征服者聯盟」的微信群組，瘋狂辱駡全紅嬋。（網絡截圖）

全紅嬋（右）和國家隊隊友陳芋汐（左）。（路透社）

文章分析，這一細節令人不寒而慄：本是用來群聊的社交工具，卻異化為公開的侮辱場所。從法律角度看，這是有明確指向的人格侵害。民法典規定，任何組織或者個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權。不特定關係人組成的微信群具有公共空間屬性，群成員在此類微信群中發佈侮辱、誹謗、污衊或者貶損他人的言論，可能構成名譽權侵權，應承擔法律責任。

根據相關規定，群主對群成員負有管理職責。若調查證實該微信群的群成員發表不當言論侵犯他人合法權益或公共利益的，群主若未儘管理職責，亦應承擔相應侵權責任，若情節嚴重，還可能面臨治安處罰甚至刑事責任。

全紅嬋接受《人物》專訪。（截圖）

文章最後稱，只有將網暴的違法成本從「紙面」落到「現實」，公眾人物的人格權保護才能真正獲得法治的剛性托底。希望通過對全紅嬋遭網暴事件的依法處置警醒世人，網暴者躲在屏幕後「法不責眾」的幻想，在法律面前沒有容身之處。