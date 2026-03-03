杭州女豪花逾10萬去南極旅行崩潰：剛下飛機即失行李　靠同胞接濟

南極，這片地球最南端的大陸，對許多人來說是一生難得一遇的夢幻目的地。來自杭州的陸女士同樣懷抱著這樣的憧憬。她從生活費中省吃儉用，一點一滴存下旅費，還特意把春節假期與年假拼在一起，終於在今年2月踏上前往南極的旅程。然而，當2月13日她抵達阿根廷烏斯懷亞機場時，等來的不是純白冰雪世界的探險開端，而是一場至今仍在持續的維權風波。



花了一年積蓄 旅程卻從「丟行李」開始

據《潮新聞》報道，為了這趟南極行，陸女士整整準備了一年。去年8、9月間，她開始比價、研究路線，最終透過國內知名的極地旅行代理商「企鵝環遊」，預訂了Atlas遊輪公司的船票。

2月10日，她從上海浦東機場出發，經德國法蘭克福轉機，順利抵達阿根廷布宜諾斯艾利斯。按照Atlas遊輪的要求，前一晚她將行李交給船方在酒店指定的工作人員統一托運，隔天與其他乘客一同搭乘船方安排的包機飛往烏斯懷亞——被譽為「世界最南端城市」、幾乎所有南極航線的起點。

南極對許多人來說是一生難得一遇的夢幻目的地。（潮新聞）

抵達烏斯懷亞機場後，陸女士站在行李轉盤前，心逐漸沉到谷底：她的行李不見了。更糟糕的是接下來的遭遇。

「當時腦子一片空白，只覺得怎麼會這麼倒楣？」陸女士回憶。她和另一位同樣丟行李的中國女生立刻向船方隨行人員求助，對方僅把她們帶到航空公司櫃檯報備，就帶著其他159名乘客先行離開，沒有提供任何後續指引或協助。

「所有自救方法都是我們自己摸索出來的。」在機場苦等一個多小時後，地勤人員只說「這裡沒找到行李，你們可以走了」，連任何證明文件都沒開具。眼看郵輪不會等人，若錯過登船，十幾萬元的旅費就全打了水漂。兩人只好匆忙打車去當地超市，買了內衣褲、防曬霜等最基本的生活必需品。

借來的物資。（潮新聞）

船上全靠熱心同胞接濟

登船後，陸女士每天向船方追問行李下落，並請求借用船上備用衣物或戶外裝備，卻屢屢未獲回應。直到航程第6天，船方得知她們已向其他乘客借到衣物，才提供免費洗衣服務。

「真的感受到同胞的溫暖。」陸女士說，一位98年的江西女孩借了她兩條輕薄長褲，一對蜜月夫妻借了兩件短袖，一位中國探險隊員提供防水褲和手套，還有70多歲的武漢阿姨、北京的兩位女生主動送上一次性用品。「有些人主動問我缺什麼，有些是我鼓起勇氣開口，他們都毫不猶豫從自己有限的物資裡分出來。」

陸女士穿上借來的防水褲。（潮新聞）

航程第7天，她向船公司發出正式投訴郵件，要求對話，無回應。第8-9天當面質詢，客戶部負責人敷衍。第10天船長終於出面，她提出三項訴求：正式道歉、提供行李延誤證明、合理賠償，並要求24小時內回覆。但直到第11天才收到一封信，責任仍全推給航空公司。

代理商「企鵝環遊」早在行李丟失當天就在客戶群得知情況，卻直到第5天才在陸女士多次催促後，表示「那我去試試」與船方聯繫。訂單顯示代理商為「企鵝環遊」，其創辦人郵箱也列在其中。陸女士認為，作為與船方直接合作的機構，代理商理應更有效率地協助乘客，但事發後未主動提供任何建議或實質幫助。「我把經歷公開，是希望給其他想去南極的旅客提個醒，也推動船方與代理商改善服務流程與態度。」

船方要求刪帖 律師：無權強制

陸女士在社交平台分享遭遇後，閱讀量迅速破百萬，互動超過5萬，不少網民留言支持。2月23日，船方郵件稱航空公司願提供1200美元賠償。就在行程即將結束時，又收到一封要求刪帖的郵件，否則將採取法律行動。

2月27日，郵輪航行14天後返回烏斯懷亞。下船前，陸女士與同行女生將一路借來的物品仔細清洗整理，託付給船上的中國探險隊員保管。「希望這份善意能像接力棒一樣，繼續傳遞給需要的人。」

下船前，陸女士與同行女生將一路借來的物品仔細清洗整理，託付給船上的中國探險隊員保管。（潮新聞）

直到離船，她的三大訴求仍未實現：無行李延誤證明、無船方正式道歉、無來自船方的合理賠償。

「企鵝環遊」回應稱，其責任僅限於協助與船公司溝通。截至目前，負責人表示事件仍在處理，不便受訪。

針對船方要求刪帖，浙江豐國律師事務所主任陳松濤律師指出：只要內容如實陳述、無違法情節，船公司無權強制刪除貼文。

出境遊如何避險？律師給建議

這趟本該是圓夢的南極之旅，卻因一起行李遺失事件，讓陸女士經歷了極大的身心考驗，也讓更多人開始反思極地旅遊的風險與保障。

對此，陳律師建議，出境旅遊最好與國內旅行社簽訂正式旅遊服務合同。一旦發生糾紛，可依中國法律向國內公司主張權利，維權成本較低，且中國《消費者權益保護法》對消費者保護相對更完善。若直接與境外公司簽約，訴訟門檻高、適用法律複雜，處理難度大得多。