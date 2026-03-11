外母不太識字首次獨坐飛機　女婿行李箱上貼這大字條　後續更暖心

「丈母娘（外母）不太識字，首次單獨乘飛機。陌生的朋友，拜託您搭把手。」



近日，一張貼在行李箱上的字條，一段温暖的愛心接力，感動無數網友。

跨越千里的愛心接力 並非偶然的善舉：

+ 8

事情是這樣的，2月28日下午，網友趙晨在線求助：「我的丈母娘將於28日20:00從西安咸陽機場，飛往大連去幫忙帶孫子，飛機預計22:20降落大連周水子機場。到時候會有我小舅子接機。」

因為老人年近古稀不太識字，也不會說普通話，所以比較擔心。如果有正好乘坐這趟航班的朋友，勞煩你看到她了就搭把手了。

趙晨把外母的航班訊息貼在行李箱上。在求助帖發出的兩個小時後，陸續被超過百萬人看到，後來也有同機的乘客——網名「緣為冰」私信他接下此事，幫忙照顧老人。

「緣為冰」名叫雷昱明，今年21歲。他是從青海西寧到大連上大學，在咸陽國際機場中轉時，看到了上述求助訊息。登機後，老太太有點暈機，旅途中還嘔吐了。雷昱明和空乘人員一起悉心照料。落地後，他帶領老人取了行李，送到了接機親人的手上。對方要付錢叫車送他去學校，雷昱明婉拒了，說這只是「舉手之勞」。

岳母已經順利抵達目的地，當媽媽交到小舅子手上的那一刻，懸着的心終於放下了！……謝謝你們在這個路口。幫助了我的媽媽，放心吧，下個路口我也會幫助你們的爸媽！

這趟跨越千里的愛心接力，並非偶然的善舉，而是源於一份堅持了多年的助老愛心，更是「在外互助父母」倡議的美好迴響。

發起這一倡議的正是趙晨，因2014年母親遇困被大學生相助的經歷，他便將助老化作日常。個人善舉串聯起五湖四海的善意，讓「幫助別人的父母，就是幫助自己的父母」成為無數人的默契。你幫我一程，我護你一路，把對自家父母的牽掛，化作對天下老人的善待，這正是社會最動人的温度。

【延伸閲讀】還沒報警 警察救護員已來了 內地高速公路AI天眼系統救女童一命