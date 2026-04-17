日媒：本田去年在華銷量暴跌24%　計劃關停兩閒中國汽車工廠

中國國產電動車品牌近年強勢崛起，令在內地市場的日系汽車品牌陷入危機。日媒《東洋經濟在線》指，本田在華銷售陷入低迷，已計劃削減廣州、武漢兩地生產基地的燃油汽車產能，另外將關閉兩座在中國的燃油車生產工廠。屆時，本田在華年產能將從當前的120萬輛縮減至72萬輛。



本田去年在華銷量暴跌24%。（路透社）

《東洋經濟在線》17日發文指，本田在華合資企業包括與廣汽集團合作的廣汽本田、與東風汽車集團合作的東風本田，兩家企業合計設有4座燃油車生產工廠，此次將關停其中2座。按計劃，廣汽本田相關工廠將於2026年6月停產，東風本田相關工廠則於2027年停產。

過往，本田在中國市場的銷量曾一度達到162.7萬輛的峰值，但2025年已暴跌至64.5萬輛，同比下降24.3%，2026年第一季度銷量下滑至12.2萬輛，同比下降22.4%，且未見復甦跡象。

日媒指，本田將關閉兩家中國車廠。（路透社）

2024年，本田在廣州和武漢新建了電動汽車工廠，這兩座工廠的總產能為173萬輛。然而，銷售額的急劇下滑導致關閉工廠和裁員等措施。目前，其年產能已降至約120萬輛。此次關停工廠意味着進一步實施重組，年產能將縮減至72萬輛。

除關停工廠外，本田也在推進研發體系的調整。《東洋經濟在線》指，廣州和武漢的電動汽車工廠計劃從 2028 年開始生產電動汽車和插電式混合動力汽車。

一位本田系零部件企業高管無奈表示，「照這樣下去，我們很難同時在廣州和武漢維持基地。我們必須想想辦法生存下去。」

除了產能收縮之外，本田在華合資關係的走向同樣備受關注。本田與廣汽的合資合同近期至2028年，與東風的合同則至2043年。《東洋經濟在線》指，廣州、武漢的電動汽車計劃工廠計劃於2028年起，投產由合資夥伴廣汽、東風主導研發的純電動車及插電式混動款式。本田社長三部敏宏於4月中旬走訪廣州、武漢兩地，推測其已與廣汽合資的未來方向相互展開。