德國學者：中國電動車攻入　德國汽車產業的彷徨才剛開始

過去十多年裏，德國政府對電動車產業的態度，可以用「戰略上高度重視，戰術上反覆搖擺」來概括。



它的宏觀目標非常清晰：一方面要落實歐盟層面的減排目標和氣候承諾，另一方面要保障德國汽車工業在全球競爭中的核心地位。然而，在具體政策路徑上，從一開始的「砸錢上車」，到後來因預算壓力急煞車，再到新一輪更有針對性的扶持，始終帶有明顯的「試錯」色彩。



2026年起，德國電動汽車補貼或購車獎勵補貼廣告。（觀察者網）

一開始，聯邦政府在歐盟框架下提出雄心勃勃的電動化目標：在2030年前在德國道路上實現數百萬輛電動車保有量，並配合原本計劃中的2035年歐盟燃油車禁售節點。這些目標背後，是對「氣候中立議程」（Die Agenda zur Klimaneutralität）的政治承諾，也是對本國汽車企業的強烈信號——電動化不是可選項，而是必答題。

為了在短時間內「造勢」，德國推出了大規模的購車補貼和稅收優惠：2026年前稱之為「環境獎金」（Umweltbonus），自2026年起改名為「新的電動汽車補貼或新的購車獎勵」（neue E-Auto-Förderung oder neue Kaufprämie）

消費者購買電動車時，可以直接獲得6,000歐元的補貼，追溯至2026年1月1日起生效。補貼金額包括基礎補貼（純電動車3,000歐元/插電式混合動力車1,500歐元）以及低收入家庭和子女附加補貼。扶持金額與個人收入掛鈎（家庭應稅總收入不超過80,000歐元/90,000歐元）。除「環境獎金」外，還有所謂的「溫室氣體減排配額」（THG）。電動汽車車主每年可申請此項補償，作為對節省二氧化碳排放所提供的經濟補償。

德國福斯汽車（Volkswagen）的電動車ID.Buzz。（美聯社）

政府補貼：利弊權衡的結果

這種強度頗高的財政支持，加上城市層面的停車優惠、局部路權便利（如少數城市開放公交車道行駛），在短期內有效拉動了銷量，純電動車和插電混動車的註冊量增長率曾達到兩位數，使德國一度成為歐洲電動車滲透率較高的市場之一。

然而，依賴「砸錢送錢」拉動市場的模式，其可持續性極為有限。2023年前後，隨著經濟增幅放緩和能源危機帶來的公共財政壓力增大，德國政府開始大幅削減乃至提前終止原本承諾持續數年的購車補貼。這一急煞車措施立刻在數據上體現出來：電動車新註冊量在2024年出現明顯下滑，部份月份同比跌幅接近或超過三成。短時間內，4S 店和經銷商展廳的電動車訂單驟減，許多原本圍繞電動車擴產的項目被迫放緩或擱置。

這暴露出一個關鍵問題：此前的銷量增長在很大程度上是「補貼驅動」，而不是市場內生需求的自然產物。政策一收緊，需求立刻縮水，說明消費者對電動車並未形成穩定而堅定的購買意願。政府內部也開始反思：用高強度補貼「硬拉」市場，既消耗財政，又容易製造「泡沫式繁榮」。

在這種背景下，政府制定新一輪措施，旨在告別「大水漫灌」，轉向「精準滴灌」。

德國《圖片報》標題：「電動汽車亂象：政府撤回補貼」。（觀察者網）

政府一方面把補貼的重點從公用車需轉向私人用戶，尤其是中低收入群體，希望藉此改變「公熱私冷」的結構失衡；另一方面，補貼發放也與車輛的本地生產比例、供應鏈本土化程度掛鈎，通過財政槓桿引導車企在德國境內投資電池和零部件工廠，以期在產業層面增強自主性。

與此同時，政府在充電基礎設施和電網升級方面繼續投入，努力用「看得見的改善」來彌補扶持縮減造成的心理落差。國家層面的規劃強調，到這個十年末要在全國佈設數量可觀的快充樁，實現「高速公路沿線不再讓用戶為充電憂心」的目標。在某些聯邦州，還鼓勵將充電設施與可再生能源發電結合，以減輕電網負荷並增強環保形象。

總體來看，德國從「砸錢上車」到「急煞車」再到「精細化再設計」的過程，既反映了財政現實的壓力，也折射出政治層面對電動化節奏把握的搖擺。對行業和消費者而言，最致命的問題不只是補貼多與少，而是政策預期的不穩定。一旦公眾和企業感覺「今天承諾、明天變卦」，無論目標多麼美好，信任都會迅速流失。

用戶困惑：電動化進程的核心變量

1899年，由亨舍爾公司製造的最早的電動汽車之一行駛在柏林的街道上。（觀察者網）

如果說政府的角色是制定賽道規則，那麼消費者的決策則直接決定電動車能否在現實中「跑得動」。在德國，用戶對電動車的困惑和猶豫，已經成為制約電動化進程的核心變量之一。首先是購車價格的問題。從多項調查和媒體報道可以看出，相當比例的德國消費者認為電動車「太貴」。對於典型的中產家庭而言，三萬歐元以上的車價已經是較大支出，而目前很多德系純電動車產品恰恰集中在這一價位甚至更高的區間。雖然從理論上看，電動車在使用階段的能耗成本低於燃油車，但這一點在現實中被電價偏高、保險費用和維修成本上升等因素所抵消。

其次，充電基礎設施與日常體驗是用戶吐槽的重點。對住在大城市並擁有固定車位、可以安裝私人充電樁的車主而言，電動車的體驗可能相對友好：夜間慢充、白天通勤，成本和便利性都尚可接受。但對於沒有私家車位、需要依賴公共充電的用戶來說，情況就複雜得多。很多報道提到，在中小城市甚至近郊地區，「找樁難」「樁壞了無人管」「排隊等快充」是常態。對於習慣了「加油五分鐘、上路百公里」的德國司機而言，這種不確定性本身就構成心理負擔。

再者，技術層面與政策環境的不確定性，讓許多本來對電動車抱有興趣的顧客最終選擇觀望。一方面，電池技術仍在快速演進，從三元鋰到磷酸鐵鋰，再到未來可能落地的固態電池，不少潛在用戶擔心「剛買的車幾年後技術落伍、二手價值大幅縮水」。另一方面，關於2035年禁售燃油車的歐盟政策在成員國間爭論不斷，合成燃料、插電式混動是否繼續被允許也一度反覆，這使普通消費者很難判斷「現在買燃油車是否會在十年後被徹底邊緣化」，從而乾脆延長現有車輛使用周期，形成一種「等一等、再看看」的集體心理。

這種多重不確定性疊加，最終匯聚成一句簡單的話：「這筆賬算不過來」。在德國這樣一個習慣於謹慎理性消費、重視可靠性和長期價值的社會環境中，電動車要想真正突破，就必須在價格、更穩定的補貼預期、基礎設施可靠性、二手車市場機制等多個維度同時給出足夠有說服力的答案。

2024年，德國純電動汽車的銷量同比下降了27.4%。（IMAGO）

企業與產業鏈：從「內燃機王國」到「軟件電池新戰場」

德國汽車工業在「內燃機時代」的優勢是無可爭議的：發動機、變速箱、底盤調校構成了德系車的核心競爭力。這種以精密機械和工藝積累為基礎的優勢，在燃油車時代支撐起了龐大的出口和就業。然而，電動化的本質是把汽車從「機械產品」轉變為「電力驅動的電子終端和軟件平台」。在這一轉型過程中，德國車企和其背後的產業鏈必須重新定位自身。

德國電動車在銷量數據上呈現的線條相當「曲折」：2025年，電動車在德國新車市場中的佔比大約為五分之一，全年純電動車銷量在五十多萬輛的量級，同比增長超過四成，表明在政策調整後，市場仍有顯著的恢復能力和增長潛能。 但與中國、美國相比，這樣的滲透率和絕對規模並不算特別燿眼，尤其是在考慮到德國汽車工業在全球傳統車時代的統治地位時，更顯出「高開低走」的意味。

從「內燃機王國」淪為「電動車菜鳥」？德國向電動汽車轉型舉步維艱。（觀察者網）

從產品端看，大眾、奔馳、寶馬均推出了多款車型，一些高端純電動轎車和SUV在歐洲市場表現不俗。它們在行駛質感、安全配置和豪華體驗方面依然延續了德系車的傳統優勢。然而，用戶對軟件系統、人機交互（Human-Machine Interface）和自動駕駛功能的評價卻經常「褒貶不一」，甚至不乏與特斯拉和部份中國品牌對比後的負面反饋。這反映出在從機械工程轉向軟件定義汽車的過程中，大型傳統車企在組織架構、開發模式和人才結構上的慣性導致對市場的反應偏慢。

在產業鏈層面，電池是最關鍵、也是最薄弱的一環。長期以來，德國和整個歐洲在動力電池領域對亞洲供應商依賴甚深。為此，德國政府與歐盟層面大力推動在本土設立電池工廠，引入或扶持多家企業，在德國東部地區規劃大型電池產業園，希望通過本地化生產降低供應風險，也藉機為傳統汽車工業轉型創造新的就業空間。

然而，這一轉型給傳統的零部件體系帶來巨大的震盪。傳統以內燃機相關組件為主的供應商，例如排氣系統、燃油泵、精密機械製造企業，面臨訂單銳減的問題。如果無法及時切入新能源相關的零部件賽道，如電驅系統、熱管理系統、智能傳感器等，它們就可能在這一輪產業洗牌中被淘汰。整個「汽車走廊」（Automobilkorridor），即汽車產業集中地區的經濟和就業結構，都因此承受著壓力。

德國電動車製造商受益於本國和歐洲市場的成長。（picture alliance）

因此，對德國汽車產業鏈來說，電動化並不僅僅是增加幾款新車型，而是一次從研發、供應鏈到銷售與售後全鏈條的系統性重構。這種重構需要持續的大額投資和時間，而在全球需求不穩、競爭激烈的背景下，企業在投入與回報之間難以做到完全從容。這種結構性矛盾，是德國電動車產業當前面臨的深層困境之一。

國際競爭：中美博弈下的「中間強國」

電動車產業已經不再是單一國家的技術升級問題，而是全球大國博弈中的重要一環。在這個新賽道上，德國處於一種尷尬的「中間強國」位置：既不是擁有全球最大電動車品牌和科技公司的一極，也不是憑藉龐大本土市場和成本優勢快速擴張的一極。

2024年，比亞迪3000輛新車抵達不來梅港。（picture alliance）

一方面，美國通過本土產業政策大力支持電動車和電池製造，把這一領域視為同時關係到氣候、安全與製造業回流的戰略支點。美國的優勢在於擁有特斯拉等全球性品牌和在軟件、晶片生態上的強控制力，在自動駕駛算法、車聯網與作業系統等環節具有明顯領先。對德國而言，這意味著在高端電動車市場，與美企的競爭不再只是機械性能之爭，而是軟件、生態和用戶體驗的綜合對抗。

另一方面，中國的崛起對德國構成了更加直接和現實的壓力。近幾年，中國車企在國內形成了巨大的電動車市場和產業集群效應，將整車成本壓低到很有競爭力的水平，同時在配置、續航和智能化方面不斷迭代。公開報道顯示，某中國品牌在2025年在德國的電動車銷量同比增幅達到數倍，雖然基數仍小、市場佔有率只有約一個百分點，但其增速遠超多數本土品牌，象徵意義遠大於數字本身：這預示著未來幾年中國電動車在歐洲有進一步放量的空間。

中國電動汽車品牌極氪在北京車展上推出的全新Mix車型。（紐約時報中文網）

對於德國車企來說，這形成了上下夾擊的局面：在高端和技術形象層面必須與美企匹敵，在中低價位和性價比層面又要抵擋中企的衝擊。而本土生產成本、能源價格和勞動法規，使得在價格戰中取得優勢極為困難。然而，從一些統計可以看到，德國品牌在歐洲電動車市場中雖然佔據主要份額，但中國品牌的市場滲透率正在從邊緣向可見規模邁進。

在這樣的格局下，德國要想維持其在全球汽車產業中的話語權，顯然不能再依賴「靠品牌歷史和工程口碑吃老本」。一方面，它需要在高端電動車領域持續投入，以保住在豪華和高性能細分市場上的形象；另一方面，更需要奮力在中高端與中端價位找到成本與配置的平衡點，避免被中國品牌在歐洲腹地牢牢佔據「親民電動車」（das E-Auto für jedermann）的標籤。

中國比亞迪汽車。（中新社）

結語

綜合上述幾條線索，可以看到德國電動車的處境既有光明的前景，也有難以迴避的深層困境。

前景：全球汽車電動化的大趨勢不大可能逆轉，歐洲的減排和能源結構調整也需要電動車的持續推進，這為德國車企提供了一個廣闊但艱難的轉型空間。

困境：政策的不確定性、用戶信心不足、產業鏈重構的成本與風險、中美競爭的壓力，都使德國在這條道路上「既不能停，也走得不輕鬆」。

從積極的一面看，德國仍然擁有歐洲最強的汽車工業基礎、本土品牌在歐洲市場的深厚積累，以及相對完整的工程教育和研發能力。只要在電驅動、電池技術和軟件系統方面持續補課，並通過政策和市場機制逐步改善用戶體驗，德國電動車在歐洲內部保持領先地位是現實可行的。數據顯示，電動車在德國整體新車中的佔比已經穩定在約五分之一甚至更高的水平，且有望在未來幾年進一步提升。

然而，從更冷靜的視角看，德國在全球電動車格局中的角色已經發生轉變：從曾經的絕對主導者，變成一個必須應對外來挑戰、在多極競爭中尋找位置的參與者。其傳統優勢在電動車時代被部份削弱，而新優勢尚未完全形成。電動車轉型對於德國來說，不僅是技術路線的改變，更是一個需要打破路徑依賴、重新配置產業結構和政策理念的漫長過程。

未來幾年，德國電動車能否真正走出當前的「高成本—低信心—強競爭」三重困境，很大程度上取決於三點：

其一，政府能否提供相對穩定、可預期的長期政策環境，避免再度出現補貼大起大落的震盪；

其二，車企和供應鏈能否在保障就業與社會穩定的前提下，果斷推動軟硬件一體化轉型，真正打造出「既好用又劃算」的電動車產品；

其三，社會輿論和消費者心理能否在一次次實際使用體驗的改善中逐漸改變，對電動車從「懷疑猶豫」走向「理性接受」。

電動車之於德國，既是一場被迫的革命，也是一次難得的再造機會。走得慢並不可怕，真正危險的是在路徑依賴與自我安慰中錯過結構性重構的窗口期。對於這個曾引領全球汽車工業一個多世紀的國家而言，如何在新的電動時代重新定位自己，將是一道必須嚴肅回答的時代考題。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

