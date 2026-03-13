電動車因「超速過載保護」自動波S直跳N　鄭州車主斥拿生命當兒戲

近日，河南鄭州車主劉先生向媒體求助，投訴其2022年購買的東風風光MiniEV電動車，在今年1月至2月間於高速及高架橋上行駛時，接連發生三次嚴重故障：車輛從運動擋（S擋）自動跳轉至空擋（N擋），瞬間失去動力，險些釀成事故。劉先生質疑廠商「超速過載保護」的解釋，認為此機制直接切斷動力存在重大安全隱患，等同「拿生命安全當兒戲」。



據《大風新聞》報道，劉先生回憶，首次故障發生在2026年1月12日。他駕駛風光MiniEV行駛於鄭州至機場高速，車輛正常處於S擋時，儀表盤突然顯示擋位跳至N擋，油門完全失效，車輛持續減速。「當時踩油門已經不能加速了，車輛在持續減速，好在煞車還能用。萬幸的是當時右側車道沒有車，我趕緊靠邊停車，重新啟動後車輛才恢復正常」，他事後仍心有餘悸。

不幸的是，類似情況在不到一個月內又發生兩次。2月6日，車輛在高架橋上以80-90公里/小時速度行駛時，再次從S擋跳N擋，油門失效，儀表盤同步亮起故障燈。隔天2月7日中午，同樣故障第三次出現。

涉事電動車。（大風新聞）

故障發生後，劉先生立即聯繫售後，並於2月8日將車輛送至鄭州市經北五路中福汽車城內的藍電（原東風小康）用戶中心檢測。劉先生表示，客服多次試車後反饋「沒試出問題」。直到2月24日，客服才在微信中解釋：跳空擋係因「超速過載保護」機制觸發，車輛在100公里/小時以內行駛無礙，但未提供任何具體維修方案。

劉先生對此極為不滿，表示車已開三年多，從未觸發過這機制。若真是保護，為何不以警告或限速方式提醒，而是直接在高速上斷動力？認為這太危險了。他多次撥打官方400電話，均未獲正面回應。

3月5日，在媒體陪同下，劉先生再度前往藍電用戶中心。現場維修人員以「售後負責人外出救援複雜事故」為由，拒絕回應。記者當場致電官方400客服，對方表示將記錄並核實。

藍電用戶中心。（大風新聞）

當日下午，藍電用戶中心售後劉經理回覆記者，再次確認「過載保護」說法。據指，風光MiniEV定位為城市微型代步車，官方設計最高時速100公里/小時。超過設計時速就可能觸發保護機制，導致跳空擋。

劉經理補充，售後已對該車進行約350公里路試，未再出現跳擋情況。建議劉先生將時速控制在100公里/小時以內，即可避免問題。

劉先生則堅決反對此方案。他認為，即便存在時速限制，保護機制也應透過儀表警示、聲音提醒或逐步限速等方式告知司機，而非瞬間切斷動力，將車主置於極度危險境地。他表示將繼續向相關部門投訴，尋求真正保障行車安全的解決方案。