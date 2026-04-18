習鄭會｜王滬寧出席台胞社團論壇提九二共識：持續深化兩岸融合

全國政協主席王滬寧4月17日出席第七屆台胞社團論壇開幕式，他致詞時提及上周國共領導人會談時習近平的講話，強調要堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。



由全國台聯（中華全國台灣同胞聯誼會）主辦的第七屆台胞社團論壇，於4月16日至18日在北京舉行，論壇主題為「持續深化兩岸融合發展，堅定推進祖國統一大業」。

第七屆台胞社團論壇於4月16日至18日在北京舉行。（新華社）

新華社報道，王滬寧會上表示，4月10日，習近平就兩岸關係發展提出，堅持以正確認同促進心靈契合、堅持以和平發展守護共同家園、堅持以交流融合增進民生福祉、堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興的重要主張，必將激勵兩岸同胞同心共創祖國統一、民族復興的光明前景。

王滬寧指出，我們要貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。王滬寧強調，要堅定支持島內愛國統一力量，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。

王滬寧提到，兩岸同胞同屬中華民族，都期盼台海和平安寧、期盼兩岸關係改善發展、期盼生活更加美好。希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅定守護好建設好中華民族共同家園，堅定實現祖國完全統一的信心和決心。

第七屆台胞社團論壇於4月16日至18日在北京舉行。（新華社）

據報道，中共中央統戰部長李幹傑、全國人大常委會副委員長鄭建邦，全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝出席，國民黨前主席洪秀柱也出席並在會上致詞。