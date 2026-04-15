習鄭會之後……台海還是「國際衝突」嗎？

眾所矚目的「習鄭會」圓滿落幕，明示著兩岸關係進入新的起跑點，但如果從國際宣傳的角度來看，習鄭會的意義，就不在於兩岸之間又多累積了一次的高層互動，國台辦後續推出10項惠台措施也不會是此間重點，重點在於此次會面如何改變外界原先看待台海的方式。



過去很長一段時間以降，台海情勢多半被放進「國際衝突」的框架來理解，是地緣政治風險的一部分，也是大國競逐的前線。但習鄭會所釋放的訊號，反而比較接近另一種對外的宣告與提問，即台海是否真的需要被當作一場國際衝突來介入？還是可以被理解為一種仍有內部調整空間的關係。

上述兩個問題表面的差異不大，實際上或會影響整個台灣問題的「國際定位」。試想，當一個議題被歸類為「國際衝突」，討論自然會往安全、威懾、平衡這些方向走，但如果台灣問題被直觀視為中國內政問題延伸，外部力量的可干預角色就會相對退卻。過去幾年，台海的西方討論幾乎都落在前一種分類裡，但習鄭會圓滿落幕所提供的現實，是一個可以扭逆的觀察機會。

綜觀這場會面本身，沒有提出新的理論框架，也沒有否定既有說法，但提供了一個具體場景：在軍事壓力與政治對立同時存在的情況下，兩岸之間仍然可以出現政治接觸，而且是有安排、具延續性的接觸。這種場景，會讓原本偏向單一的國際理解方式出現鬆動空間。

再換個角度看，與其說習鄭會是在示範如何用對話取代衝突，不如說是在降低「衝突」這個標籤本身在台海場域的必要性。質言之，會面處理的不是未知的衝突如何發生或如何避免，而是台海是否一定要被當成一場既定的衝突預告來看。

用更直白的語句來形容的話，其實就是為台海是一場未爆的國際衝突觀點進行「除魅」——台海如果被認定為國際衝突，外部介入就會被有心者視為合理甚至必要，但如果台海被普遍理解為內部政治問題的一部分，或是「還有救」，那麼外部角色就會變得比較間接。

2021年4月，「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，左有中共五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，中美須極力避免。（經濟學人雜誌）

北京長期主張兩岸關係屬於中國內政範疇，這一點從來沒有改變，但過去主要是透過一中原則宣示來表達，現在則多了一些可以被觀察的互動形式，如有人員往來、政策銜接，也有不同層級的接觸安排。當然，這些進展未必能改變他國立場，但會影響外界怎麼看待事件問題本身。

其中一個關鍵，還是要回到「誰可以談」。當北京選擇透過特定政治力量建立溝通，而不是直接與台灣民選政府對接，對外傳遞的就不只是有對話存在，而是台灣內部意見本身就還很分歧，並非單一立場。這種呈現會讓國際觀察在理解台海時，多看到一層內部差異，而不是單純的兩方對立，民進黨那套「民主」對抗「威權」全然的二元對立套路說帖，自然不攻自滅。

於此，一旦台海被視為內部仍有不同路線分歧時，那也就不完全等同一個被固化不可的國際衝突即將發生，同時，這樣的安排會讓兩岸之間的互動呈現出一種猶可控的形象，而不是完全失控或單向緊張。這反映在國際認知上，是截然不同的兩類計算結果，因為即便分歧仍然存在，但只要還能存在某種可運作的互動形式，外界對此間風險的判斷就會出現差異，想要干預的外部力量角色自然會重新自我評估。

當然，一場習鄭會不是萬靈丹，也不是催眠神藥，不會也不能立刻就顛覆外界的眼光，但只要這一條線在，長期以往，漸進去影響國際討論台海的前提，實際上大有可為。從這個角度看，習鄭會的國際宣傳與影響不會是立即的，也不會瞬間就突出，但所在處理的，是台海問題被如何理解這件事，一旦台海被西方視為國際衝突的預設前提開始出現變化，後面的討論方向，乃至外部影響層面所及，自然會跟著慢慢調整、改變。