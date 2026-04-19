馬關條約131周年日軍艦過航台海　新華社：警惕「新型軍國主義」

131年前的4月17日，清政府與日本簽訂《馬關條約》將台灣全島及所有附屬各島嶼、澎湖列島割讓給日本。然而，日前4月17日，日本海上自衛隊護衛艦「雷」號（JS Ikazuchi）由北向南航行通過台灣海峽，通過時間遠超正常航行時間約5個小時，引發中方強烈抗議。官媒「新華社」於19日零時許發表評論，指控日方選在「國恥日」挑釁是蓄意為之，警告日本「新型軍國主義」已成勢為患。



解放軍東部戰區於17日組織海空兵力，對日艦「雷」號全程跟監。外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，台灣問題是不可逾越的紅線，日方艦艇進入台海「耀武揚威」是錯上加錯。

根據中國人民解放軍東部戰區發布的信息，日艦過航台灣海峽的時間是4月17日4時02分至17時50分，用時約14個小時。有軍事專家分析，按照台灣海峽通常過航航線和驅逐艦經濟航速來計算，軍艦正常過航台灣海峽用時應為9-10小時左右。

2026年4月17日4時02分至17時50分，日本驅逐艦DD-107「雷號」穿越台灣海峽。（X@ChinaMilBugle）

日艦此次遠超常規的航行時間，被中方視為赤裸裸的蓄意挑釁，而非「正常過航」。

新華時評指出，131年前的4月17日，清政府與日本簽訂《馬關條約》，割讓台灣及澎湖列島，日艦選在同一天過航絕非巧合。此舉是在中國人民的歷史傷口上「撒鹽」，釋放出日本右翼執意整軍擴武、妄圖復活軍國主義的危險訊號。

文章進一步點名首相高市早苗及防衛大臣小泉進次郎。高市早苗去年曾稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，被中方解讀為暗示武力介入台海；而小泉進次郎近期則強行推進在與那國島部署防空導彈，將軍事觸角直抵中國周邊，嚴重破壞區域穩定。

日本驅逐艦於4月17日通過台灣海峽。（央視新聞）

除此次日艦通過台灣海峽外，中方高度警惕日本近期的軍事部署，包括3月海上自衛隊進行大幅改組，組建具進攻性的「水上戰群」；3月31日在熊本縣部署遠程地對艦導彈；以及防衛大臣小泉進次郎推動在與那國島部署防空導彈部隊。文章指這些動作將軍事觸角直抵中國周邊，嚴重破壞地區和平穩定。

文章認為日本正通過「切香腸」手段在制度層面瘋狂「闖關」，試圖架空和平憲法，脫離戰後國際秩序。從拋棄「武器出口三原則」，到企圖修改「無核三原則」，其根本目的是妄圖徹底掙脫戰後國際秩序和國內法的雙重束縛，以「國家正常化」為名行「新型軍國主義」之實。

文章強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，亦是不可逾越的紅線。中方警告，由於戰後對軍國主義遺毒清算不徹底，日本右翼的政治基因得以殘留，而今日中國國力已今非昔比。中方決不允許軍國主義死灰復燃，奉勸日方「懸崖勒馬，迷途知返」，勿在錯誤道路上越走越遠。