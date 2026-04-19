日艦4月17日闖台海　內媒：選在《馬關條約》簽訂日「絕非巧合」

日本自衛隊一艘艦艇4月17日進入台灣海峽，這是日本首相高市早苗上台以來的首次，引起了中方的強烈抗議。內媒分析指，131年前的4月17日，清政府與日本簽署《馬關條約》，將台灣全島及所有附屬各島嶼、澎湖列島割讓給日本，給中華民族刻下了一道巨大而深重的傷痕。 此次日艦選在當天過航台海，「絕非巧合」。



內媒報道，據中國人民解放軍東部戰區發佈的資訊，日艦過航台灣海峽的時間是4月17日4時02分至17時50分， 全程約14個小時。有軍事專家分析，按照台灣海峽通常過航航線和驅逐艦經濟航速來計算，軍艦正常過航台海需時應為9至10小時。 這次遠超常規時間，足以表明「日方此舉絕不是什麼正常過航，而是赤裸裸的蓄意挑釁」，試圖向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號，同時試探中方的底線與反應。

內媒又指，日方在「再軍事化」道路上狂飆突進，惟似乎忘了一點：「中國的綜合國力早已今非昔比，中國軍隊完全有決心、有辦法、有能力捍衛國家主權和領土完整」。

圖為中國國防部新聞發言人張曉剛大校。（中國國防部網站）

中國國防部新聞發言人張曉剛就日本自衛隊艦艇過航台灣海峽表示，中國軍隊始終保持高度戒備，堅決反制一切外來干涉圖謀，捍衛國家主權和領土完整。

報道還指，日本一再粗暴干涉中國內政，傷害中華民族感情，只會為中日關係造成更嚴重的傷害。「近期，持刀闖大使館不道歉、派出艦艇來挑釁、擴軍備武沒底線，種種惡劣行徑揭開了一道道歷史傷疤，中國人民不會接受，國際社會也看得清清楚楚」。