高市早苗上台首次日艦闖台海　日媒：改善中日關係外重申航行自由

日本自衛隊一艘艦艇4月17日進入台灣海峽，這是日本首相高市早苗上台以來的首次，引起了中方的強烈抗議以及外界的關注。日本讀賣新聞分析，此舉被視為日本在推動與中國對話、尋求改善關係的同時，仍重申重視國際法「航行自由」原則的立場。



日本防衛省上周表示，「雷」號護衛艦要前往南海參加美菲等國參與的多國聯合軍演，並在上周五通過台灣海峽。這是繼海上自衛隊護衛艦於2024年9月，以及2025年2月、6月通過台海之後，相隔約10個月，再次闖入台海，也是近年間隔最長的一次。這還是去年11月高市早苗就「台灣有事」國會答詢引發中國反彈後，海自艦艇首次再度穿越該水域。

讀賣新聞報道，日本政府相關人士透露，這是海上自衛隊艦艇第4次通過台海，當局考慮到高市早前在國會提及「台灣有事」的發言被中方批評為暗示可能介入台海衝突，並被用於對日輿論戰，故在時機選擇上更為審慎。

日本軍艦

報道指，高市其後已向主要國家領袖說明日本立場及日中關係現況，研判外部環境逐步成熟，決定恢復台海通行行動。由於日方與美國立場一致，認為台海屬於國際水域，各國享有航行自由，故「雷」號通過台海南下前往南海，參與美國與菲律賓的聯合軍事演習。

中國外交部發言人郭嘉昆日前回應，高市近期發表涉台錯誤言論已嚴重衝擊中日關係，此次艦艇進入台灣海峽更是「耀武揚威、蓄意挑釁」，是「錯上加錯」。此舉暴露日方企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀，嚴重損害中日關係政治基礎，威脅中國主權與安全。台灣問題是中日關係不可逾越的紅線，中方敦促日方懸崖勒馬、停止錯誤行徑。