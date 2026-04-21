今年首次！周三凌晨0時起下調油價　加滿50升油箱將少花22元

央視新聞報道，4月21日24時內地成品油調價窗口將開啟，汽、柴油（標準品）價格每噸分別下調555元、530元(人民幣，下同)。本次成品油調價後，私家車加滿一箱油可少支出20元左右。央視財經計算，用92號汽油加滿50升油箱將少花22元。



廣州中國石化車陂加油站。（香港01記者攝）

報道指，21日24時起，汽、柴油（標準品）價格每噸分別下調555元、530元。全國平均來看，折合升價92號汽油、95號汽油、0號柴油分別下調0.44元、0.47元、0.45元；本次成品油調價後，私家車加滿一箱油可少支出20元左右，大貨車加滿一箱油可少支出230元左右。

加油站工作人員為汽車加油。（新華社）

據介紹，4月7日內地成品油價格調整以來，國際市場原油價格劇烈震盪，前幾日大幅回落後，4月20日再次出現較大幅度上漲，但本次調價的前10個工作日平均價格仍低於上次調價前10個工作日平均價格。本輪調價為年內第八次調價窗口，也是今年以來的首次下調。

公開信息顯示，近段時間，內地兩次對成品油價格採取調控措施。其中，3月23日國內汽、柴油價格每噸分別應上調2205元、2120元，調控後實際上調1160元、1115元；4月7日國內汽、柴油價格每噸應分別上調800元、770元，調控後實際上調420元、400元。

在4月17日的國新辦發佈會上，國家發展改革委副主任王昌林表示，面對國際形勢變化對中國油氣進口的影響，國家採取綜合措施，有力保障國內油品供應充足、市場運行平穩，體現了新型能源體系的建設成效。