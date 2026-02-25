車cam│江蘇加油站驚現人肉打尖 女子瞓車頭阻前行 司機：怕碰瓷
撰文：中天新聞網
出版：更新：
春節期間車流量大，加油站也車滿為患，江蘇省泰州市近日卻傳出一宗離譜事件，一名男子在加油站排隊，竟遇到一名女子以「人肉插隊」方式強行卡位，還一度直接躺上他的引擎蓋上，讓男子傻眼不已，畫面曝光引發熱議。
內媒《上游新聞》報導，根據這名男子表示，事發當天他正依序排隊等待加油，前方車輛已緩緩向前移動，沒想到突然出現一名女子，站在車道前方，試圖替自家車輛佔位插隊：「我就按了一下喇叭提醒她，結果她直接躺到我引擎蓋上。」
現場驚險畫面曝光：
根據現場畫面顯示，這名女子整個人橫躺在車頭位置，阻止車輛前行，待其家人駕駛的車輛成功插入隊伍後，女子才起身離開，過程中還回頭不停罵人。
這名男子見狀，當場傻眼，他無奈表示：
真的很氣，但又怕碰瓷（故意訛詐）。
他擔心若強行移動車輛，可能引發糾紛或被反咬一口，只能選擇忍氣吞聲。而這起事件曝光引發網友熱議，不少人怒轟這名女子行為危險且不文明，也有人表示，躺在行駛車輛前方，恐涉及公共安全問題，呼籲警方介入處理。
延伸閱讀：大陸遊客日機場霸位被台客勸阻 叫囂｢台灣是中國的、日語是狗語｣
+4
女子被男同事拍一下背後1年無法上班 堅信中了「鐵砂掌」索償4萬內地大肚碰瓷黨出沒！兩女輪流扮孕婦假裝被車撞 另一人這樣騙財日本鄉村爆離奇糾紛 中國女開車撞到另一中國女的車後竟這樣做單車｢鐵頭｣大媽倒地碰瓷 男司機除衫趴上反擊！結局變｢3P疊疊樂｣
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】