車cam│江蘇加油站驚現人肉打尖　女子瞓車頭阻前行　司機：怕碰瓷

春節期間車流量大，加油站也車滿為患，江蘇省泰州市近日卻傳出一宗離譜事件，一名男子在加油站排隊，竟遇到一名女子以「人肉插隊」方式強行卡位，還一度直接躺上他的引擎蓋上，讓男子傻眼不已，畫面曝光引發熱議。



內媒《上游新聞》報導，根據這名男子表示，事發當天他正依序排隊等待加油，前方車輛已緩緩向前移動，沒想到突然出現一名女子，站在車道前方，試圖替自家車輛佔位插隊：「我就按了一下喇叭提醒她，結果她直接躺到我引擎蓋上。」

江蘇加油站驚現「人肉打尖」，車主按喇叭提醒後，該女子直接躺在引擎蓋上。（微博@上游新聞）

現場驚險畫面曝光：

根據現場畫面顯示，這名女子整個人橫躺在車頭位置，阻止車輛前行，待其家人駕駛的車輛成功插入隊伍後，女子才起身離開，過程中還回頭不停罵人。

這名男子見狀，當場傻眼，他無奈表示：

真的很氣，但又怕碰瓷（故意訛詐）。

他擔心若強行移動車輛，可能引發糾紛或被反咬一口，只能選擇忍氣吞聲。而這起事件曝光引發網友熱議，不少人怒轟這名女子行為危險且不文明，也有人表示，躺在行駛車輛前方，恐涉及公共安全問題，呼籲警方介入處理。

