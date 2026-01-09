第五代艦載機殲-35再升級　背部疑設空中加油口　年產量或達百架

中國第五代隱形艦載戰機殲-35再有新進展。近日，一款以綠色底漆外觀亮相的殲-35新機型完成首飛，機身多項細節在畫面中曝光，包括摺疊翼蓋板與兩段式後緣襟翼。中國軍事專家分析指出，這顯示殲-35系列可能出現新型號或新增能力，試飛機型不排除為艦載版的改進型。



殲-35為中國自主研製的第五代匿蹤多用途戰機，也是解放軍海軍首款第五代隱形戰機。該機於去年在九三閱兵中首次公開亮相，並於去年9月下旬在福建號航母完成電磁彈射與起降測試，被視為中國航母搭載第五代隱形戰機、邁入實戰化測試的重要里程碑。

殲-35艦載戰鬥機在海軍福建艦電磁彈射起飛，這是戰機離艦瞬間。（中國軍號）

據「瀋飛融媒」公眾號披露，瀋飛集團1月6日完成「新年第一飛」，兩架殲-35型艦載戰鬥機以綠皮塗裝現身並參與飛行任務。官媒央視報道指出，綠色底漆中含有鉻酸鹽，能在首飛及初期試飛階段提供保護，便於工程人員檢修；待設計與狀態逐步固化、試飛進程推進後，進入量產階段才會噴塗正式作戰塗裝。

央視另引述中國軍事評論員傅前哨分析，畫面顯示此次試飛的殲-35可能為艦載版改進型。他指出，飛機前起落架配備彈射牽引桿，符合航母電磁彈射需求，且發動機尾噴管出現明顯變化，推測動力裝置可能已有升級。

傅前哨並提到，有網民注意到，新上天的綠皮殲-35背部疑似增設空中加油口，這是過去未曾出現的配置，其優點在於加油速度快、作戰持續力更強。他表示，一旦進入量產，殲-35年產能可達數十架至一百架左右。

報道同時回顧，指出在去年完成航母電磁彈射起降測試後，央視便曾披露殲-35的機庫與產線畫面，從已公開的機身編號推估，該系列戰機的總數量可能已超過60架。