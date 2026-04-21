習近平與莫桑比克總統查波會談　簽署共建｢一帶一路｣等合作文件

4月21日，國家主席習近平在北京人民大會堂，與來華進行國事訪問的莫桑比克總統查波舉行會談，兩國元首一致同意將雙邊關係提升至「新時代中莫命運共同體」。會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、落實全球安全倡議、經濟貿易、人文交流、醫療衛生和新聞傳媒等領域20餘項合作文件。



國家主席習近平為莫桑比克總統查波舉行歡迎儀式。（新華社）

習近平和彭麗媛在人民大會堂金色大廳為查波夫婦舉行歡迎宴會。（新華社）

新華社報道，習近平指出，建交以來，中莫兩國相互信任、守望相助，成為中非友好和南南合作的典範。中方願同莫方以落實中非合作論壇北京峰會成果和2026年「中非人文交流年」為契機，攜手共逐現代化之夢。

習近平強調，今年是中國「十五五」開局之年，中方願同莫方加強發展戰略對接，創新合作模式，探索基礎設施、能源礦產綜合開發合作新路，積極培育農業、新能源、數字經濟、人工智能等合作增長點，推動兩國務實合作高質量、可持續發展。

習近平指出，中非開啟外交關係70年來，始終風雨同舟、並肩前行。中方將於今年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，通過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸華產品准入。中方願響應非洲國家呼聲，挖掘合作潛能，加強互利合作，助力非洲國家發展，共建新時代全天候中非命運共同體。

習近平同莫桑比克總統查波會談。（新華社）

查波表示，很高興成為今年首位對中國進行國事訪問的非洲國家領導人。莫桑比克高度重視對華關係，無條件恪守一個中國原則，支持中國實現國家統一。莫方願同中方在相互尊重、相互信任基礎上增進團結友好，密切經貿、農業、能源等領域合作，共同開啟共建新時代莫中命運共同體新篇章。中非合作論壇北京峰會成果的落實和中國對非建交國零關稅政策將為非洲國家經濟社會發展提供重要助力，感謝中方對非洲國家的支持。

會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、落實全球安全倡議、經濟貿易、人文交流、醫療衛生和新聞傳媒等領域20餘項合作文件。同時發表《中華人民共和國和莫桑比克共和國關於構建新時代中莫命運共同體的聯合聲明》。