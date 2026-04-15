日擬距台百公里部署防空導彈　外交部斥打造軍事對抗要塞威脅和平

4月15日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會，回應日本將在距台灣110公里的與那國町（日本最西端的島嶼）部署防空導彈部隊，他稱日方打着「防禦」「反擊」的幌子，在毗鄰中國的有關地區，加強導彈等一系列進攻性武器裝備部署，實際上是打造軍事對抗的前沿要塞，威脅地區和平穩定。



郭嘉昆。（外交部）

天氣可見度高時，可從與那國島眺望台灣東部海岸。（聯合早報中文網）

據日本共同社報道，本月13日，日本沖繩縣與那國町町長（地方政府的首長）上地常夫表示，他同意日本防衛省提出的計劃，在與那國町部署防空導彈部隊。日本防衛省計劃 2030年度在陸上自衛隊與那國駐地部署03式中程防空導彈，目的是攔截來襲導彈或飛機。據了解，與那國島距離台灣僅110 公里。

對此，郭嘉昆表示，在日本極右翼勢力的推動下，日本安保政策朝着進攻性、擴張性、危險性的方向轉變，遠超自衛和專守防衛範疇，也是對日方自詡「和平國家」的諷刺。

「我們注意到當地居民基於慘痛的歷史記憶，普遍擔憂被裹挾捲入戰爭，引火燒身成為炮灰。」 郭嘉昆指出，日本國內也有很多反對聲浪，當年日本軍國主義勢力發動侵略戰爭，不僅給世界帶來深重災難，也給日本人民帶來慘禍，背離民意，搞軍事擴張只會重蹈覆轍。

郭嘉昆說，「我們敦促日方深刻反省軍國主義侵略歷史，在軍事安全領域恪守承諾，謹言慎行，國際社會必須高度警惕，堅決遏制日本加速軍事化和新型軍國主義成勢。」

據了解，與那國島距離台灣僅110 公里。（央視新聞）

軍事觀察員魏東旭表示，03式是一種中程防空導彈。（央視新聞）

據央視新聞報道，軍事觀察員魏東旭分析指出，03式是一種中程防空導彈，射程是在幾十公里，改進型最大射程可以達到約100公里。他認為，日本在與那國島進行部署並非出於防禦需求，而是為了掩護在周邊島嶼上部署的進攻性武器裝備。

魏東旭表示，這說明日本針對西南方向，已經有非常明確的軍事野心，對於地區的和平與穩定而言是危險的動作，也發出了挑釁的信號。不過因03式中程導彈服役時間較長，技術已不先進，魏東旭指出，若日本利用西南諸島上的兵力對外進行軍事挑釁，肯定會遭到猛烈反擊，最終會「搬起石頭砸自己的腳」。