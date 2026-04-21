高市早苗向靖國神社獻祭品　外交部：堅決反對、已提出交涉

新華社4月21日引述日本媒體報道，日本首相高市早苗21日以「內閣總理大臣」名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為「真榊」的祭品。



外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上答問時表示，中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。



日媒日前引述知情人士透露，高市早苗考慮21日起為期三天的春季祭典期間，避免前往參拜靖國神社。據報是因中國反對其去年發表「台灣有事論」，以及盼透過「穿梭外交」（即日韓領袖互訪）改善與韓國關係。

2014年8月15日，時任自民黨政策研究會主席高市早苗及其他國會議員在日本東京參拜靖國神社。（Getty）

日本時事通信社報道，高市早苗很少錯過春秋兩季參拜活動，即便過去擔任總務大臣和其他內閣職務期間亦然。但在去年秋季祭典、她就任首相前，已改為自費獻上「玉串」祭品而未親身參拜。

中方提出嚴正交涉、強烈抗議

4月21日，就日本首相高市早苗21日以「內閣總理大臣」名義向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為「真榊」的祭品，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上答問時表示，中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。