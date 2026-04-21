高市早苗向靖國神社獻祭品 外交部：堅決反對、已提出交涉
撰文：盛昀
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新華社4月21日引述日本媒體報道，日本首相高市早苗21日以「內閣總理大臣」名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為「真榊」的祭品。
外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上答問時表示，中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。
日媒日前引述知情人士透露，高市早苗考慮21日起為期三天的春季祭典期間，避免前往參拜靖國神社。據報是因中國反對其去年發表「台灣有事論」，以及盼透過「穿梭外交」（即日韓領袖互訪）改善與韓國關係。
日本時事通信社報道，高市早苗很少錯過春秋兩季參拜活動，即便過去擔任總務大臣和其他內閣職務期間亦然。但在去年秋季祭典、她就任首相前，已改為自費獻上「玉串」祭品而未親身參拜。
中方提出嚴正交涉、強烈抗議
4月21日，就日本首相高市早苗21日以「內閣總理大臣」名義向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為「真榊」的祭品，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上答問時表示，中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。
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