美伊戰事阻斷霍爾木茲海峽運輸鏈　中國3月自中東進口原油大減25%

美伊戰事導致霍爾木茲海峽運輸受阻，中國3月自沙特、伊拉克、阿聯酋、阿曼、科威特和卡塔爾等海灣六國進口原油1.226億桶，同比下降25%。



圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

因霍爾木茲海峽運輸受阻，中國3月自海灣六國進口原油同比降25%。（路透社）

綜合財新網和日經中文網報道，根據中國海關總署20日公佈的3月貿易統計（以美元計價），中國3月自中東6國（沙特阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合酋長國、阿曼、科威特、卡塔爾）進口原油1.226億桶，比2025年3月下降25%。

數據顯示，當月來自海灣六國的原油進口大幅下滑，其中自沙特、伊拉克、科威特和卡塔爾的進口降幅尤為顯著，分別下降30.7%、46%、52.3%和64.5%。來自阿聯酋的進口量變化不大，而自阿曼的進口量則大幅增長44%，在一定程度上彌補了前述四國進口萎縮帶來的缺口，這主要是因為阿曼的出口終端位於霍爾木茲海峽之外。

為補足原油進口缺口，3月中國從俄羅斯進口原油7,452.7萬桶，增長13.3%；從印度尼西亞進口原油4,058萬桶，增長107倍，成為當月僅次於俄羅斯與沙特阿拉伯的第三大原油進口來源國。

在液化天然氣（LNG）方面來看，中國3月進口LNG為395萬噸，下降19.2%。其中，從澳洲進口114.4萬噸，下降26.4%；從卡塔爾進口98.8萬噸，下降42.8%；從俄羅斯進口55.8萬噸，增長43.8%，但未能彌補上述減量。

報道指出，除了沙特阿拉伯及伊拉克等國家之外，中國也一直採購受到美國制裁的伊朗產原油。馬來西亞和印度尼西亞被認為是伊朗原油轉運中心，3月中國從馬來西亞進口的原油減少39%，降幅較2月進一步擴大。

預計中國將加緊從中東以外的地區進行替代採購，例如中國3月從巴西進口的原油大幅增長，為上年同期的2.5倍。