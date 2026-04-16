伊朗戰爭｜「反戰」才是意識型態的普世價值

在這一輪美國、以色列與伊朗之間的衝突中，值得留意的，除了同不同美國陣營站隊進行對抗的分線外，哪些國家依舊悍守冷靜，試圖讓中東衝突停在現有位置，避免進一步擴大，其立場更值得被世人看到。相對現實主義式的權力掠奪，以及抽象的民主至上，「反戰」在當今這個紊亂的世道，或更接近一種必須被高舉的價值，簡言之，「反戰」才該是意識型態的普世價值。



伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）4月14日發文，點名中國、西班牙、俄羅斯、土耳其、意大利與埃及，感謝這些國家在當前局勢中的「反戰」立場。這份名單的關鍵，不在於涵蓋了哪些地緣政治板塊，而在於這些國家的共同點：沒有支持衝突升級，亦未將局勢推向更高強度的對抗，當戰事本身仍在發展，這樣的點名，精神上的本質即是意義。

2月24日，伊朗德黑蘭，圖為伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在會議上發表講話。（Getty）

綜觀中國在這段時間的說法其實沒有太大變化，從3月到4月，北京反覆強調的仍是反對干涉他國內政、呼籲停火、主張回到談判。這些話本來就常見，但放在當前環境裡，反而顯得不那麼尋常。因為當多數意見與選項開始往軍事或壓力傾斜時，「不升級」就不只是一類中性的外交語言，而是一種選擇。

也因此，伊朗點名的這些國家，縱然彼此背景差異很大，卻被放在同一個脈絡裡，強調的就不是誰站在誰那一邊，而是誰沒有把局勢繼續往更糟糕的方向推進。

美以對伊朗展開軍事打擊，2月1日，在土耳其伊斯坦堡一場伊朗親政府集會上，示威者在美國領事館外焚燒美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡的照片。（Getty）

類似的「反戰」呼告，也出現在梵蒂岡。教宗良十四世近期公開表示，會持續反對戰爭，語氣其實很克制，只是回到最基本的和平立場。但美國總統特朗普卻直接批評他「在外交政策上很糟糕」。這種反差不需要太多詮釋，它反映的是一個正在出現的變化：在某些特定的政治環境裡，「反戰」竟然已經不再「理所當然」，反而變成一種可以被人質疑的立場。

是以，「反戰」到頭竟成為了一類「糟糕」的外交政策，足可見這個世界已走到了怎樣顛狂的地步。

回到中國，北京在這一輪中東危機中的位置，自然沒有「站在哪一邊」的問題，也沒有直接進入衝突，而是一貫地主張避免衝突繼續升高，持續想把焦點拉回停火與談判。這種角色不一定討好，但在局勢升溫時，北京至少提供了一條不同的方向。對一些國家來說，這樣的選項本身就有意義，意味著不一定只能在升級與對抗之間二選一。

至於為什麼這樣的立場會在一些非西方國家之間產生共鳴？原因也不難理解，過去很長一段時間，國際政治習慣用上世紀冷戰那套「民主對抗威權」來理解人為衝突，但這套框架現在愈來愈難完整套用。很多國家並不想被放進這種二分法裡，而是更在意穩定與發展，以及怎樣能不被拖進戰爭。

類似發展動機的匯集，其實也可程度解釋「全球南方」近年被頻繁提起的原因。這些國家彼此差異很大，但在一件事情上看法接近，即戰爭通常不是解方，而是風險本身。從這個角度來看，伊朗這次的發文，無疑就是在標記這一條界線，拱火的眾所周知，但主張降溫的必須讓人知道。

4月4日，以色列人在特拉維夫參與反戰抗議，呼籲結束美以與伊朗的衝突。（Reuters）

至於美國，問題未必在於它有沒有價值，而在於太習慣把自身的行動直接等同於價值本身。當軍事行動被包裝成維持秩序，當壓力被說成責任，久了之後，外界自然會開始懷疑：這些說法是在描述現實，還是在合理化霸權利己的選擇而已。久而久之，猶如七傷拳一般，殃及的是華府自身的國際公信力。

也因此，如果今天還要談所謂「普世價值」，或許可以用一個更簡單的標準來看。各國奉行的制度可以不同，面對矛盾時的立場可以分歧，但至少要有一條很清楚的線：是不是在避免衝突失控。當戰爭愈來愈容易被啟動，反而是那些試圖把局勢拉住的行為，變得更容易被辨認，從這個意義來看，「反戰」的呼聲縱然很難響亮，但尤其在當下這個時間點，藉由遇難的伊朗之口，突出「反戰」作為不可撼動的意識形態普世價值，才更具有意義。